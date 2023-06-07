***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yeni iştirak ve girişimlerle iş alanlarını geliştirirken, ana iş kolumuzda daha etkin yönetişim yapısı sağlamak üzere, üst yönetim rollerinde aşağıdaki organizasyonel değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda, 1 Temmuz 2023 tarihi itibarıylaŞirketimizin mağazacılık operasyonlarına yönelik satış, tedarik, lojistik, pazarlama, yatırım ve inşaat rollerini yönetmek üzere Operasyon Komitesi oluşturulmasına, Operasyon Komitesi Başkanı olarak Mustafa Murat Bartın'ın atanmasına, böylelikle kendisinin Perakende Operasyonları'ndan sorumlu İcra Kurulu Üyesi rolünün Migros Perakende Genel Müdürü olarak genişletilmesine ve Grup İcra Başkanı Ömer Özgür Tort'a doğrudan raporlamaya devam etmesine, Yatırım Geliştirme ve İnşaat'tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Şevki Tuncer'in İcra Kurulu Üyesi (Yatırım ve İnşaat) olarak atanmasına, Süpermarket İş Birimi Direktörü Cüneyt Taşpek'in Satış Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasınakarar verilmiştir.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156873BIST