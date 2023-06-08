***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.10.2021, 29.10.2021, 17.01.2022, 25.02.2022, 23.06.2022, 24.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar12.03.2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 3'üncü maddesinin 4 numaralı fıkrası ile 9/3-a-2 ve 9/15'inci maddeleri kapsamında, Şirketimiz tarafından evvelce duyurulan Rekabet Kurulu kararınca hükmedilen idari para cezası için yapılandırma imkanından faydalanılmasına karar verilmiştir.Bu kapsamda, ilgili Rekabet Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davadan feragat edilecektir.Bu kararla, Şirketimize ek bir ödeme yükümlülüğü doğmayacak olup, daha önce ödenen 388.254.572,06-TL üzerinden hesaplama yapılarak 194.127.286,03 TL tutarın Şirketimize iadesi için ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı'na başvuru yapılacaktır.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157454BIST