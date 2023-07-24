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***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.07.2023 18:54
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin bağımsız Yönetim Kurulu üyesi ve Denetimden Sorumlu Komite ile Riskin Erken Teşhisi Komitesi'nin Başkanı Sn. Şevki Acuner, kişisel nedenlerden ötürü 21 Temmuz 2023 tarihinde Şirketimizdeki Yönetim Kurulu üyeliği ve Denetimden Sorumlu Komite ile Riskin Erken Teşhisi Komitesi üyeliği görevlerinden istifa etmiştir.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca, Şirketin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere, boşalan üyeliğe yeni bir bağımsız Yönetim Kurulu üyesi atanacaktır. Ayrıca, Denetimden Sorumlu Komite ile Riskin Erken Teşhisi Komitesi üyeliğine de atama yapılacaktır.
Süreçle ilgili gelişmeler usulüne uygun şekilde duyurulacaktır.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174749


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