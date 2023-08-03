***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.08.2023 09:42
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, ekli listede belirtilen 13 adet Migros, 16 adet Migros Jet, 6 adet Macrocenter ve kozmetik mağazacılığı formatında 2 adet Mion olmak üzere toplam 37 yeni mağazayı Temmuz ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açmıştır.
31 Temmuz 2023 itibariyle Şirketimizin toplam mağaza sayısı 3.134'tür.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180080
BIST
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11:437.353
En Düşük
|Değişim
|: 1,30%
|| 94,07
|Açılış
|: 7.296
|
|Önceki Kapanış
|: 7.259
|
7.296
En Yüksek
7.364
11:4326,9874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0658
|Açılış
|: 27,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,4475
En Düşük
26,9249
11:4329,5696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0886
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,9952
En Düşük
29,4501
11:431.680,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,80
|Açılış
|: 1.680,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,32
|
1.707,56
En Düşük
1.674,30
BIST En Aktif Hisseler11:41
|KLSER
|44,24
|103.976.874
|% 10,00
|
|EUKYO
|10,23
|446.632
|% 10,00
|
|ATAKP
|69,90
|283.967.911
|% 9,99
|
|FZLGY
|14,31
|111.884.510
|% 9,99
|
|ERCB
|153,10
|142.821.239
|% 9,99
|
|AVHOL
|102,10
|3.378.795
|% -9,96
|
|MACKO
|102,60
|172.796.325
|% -9,44
|
|VKFYO
|25,60
|1.168.870
|% -6,98
|
|PCILT
|32,34
|283.907.468
|% -5,66
|
|ETYAT
|8,34
|2.099.719
|% -3,92
|
|ASTOR
|117,60
|2.892.618.607
|% 2,89
|
|KONTR
|247,70
|2.131.789.288
|% 8,21
|
|EKGYO
|8,90
|1.995.393.819
|% 3,25
|
|EUPWR
|213,30
|1.435.475.864
|% 4,51
|
|SMRTG
|83,55
|1.372.141.176
|% 9,79
|
|EKGYO
|8,90
|1.995.393.819
|% 3,25
|
|QUAGR
|8,24
|712.397.740
|% 9,72
|
|AVOD
|3,99
|246.918.120
|% 5,28
|
|ODAS
|11,23
|529.371.878
|% -0,62
|
|CANTE
|20,52
|735.660.110
|% 0,49
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9548
|27,0204
|% 0,37
|
|Euro
|29,5144
|29,5579
|% 0,26
|
|Sterlin
|34,1060
|34,2770
|% -0,17
|
|Frank
|30,6109
|30,7953
|% 0,02
|
|Riyal
|7,1721
|7,2080
|% 0,11
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|2,72
|
|Altın Gr.
|1.679
|1.679
|2,11
|
|Cumhuriyet
|11.428
|11.438
|-33,00
|
|Tam
|10.978
|11.063
|-19,00
|
|Yarım
|5.493
|5.557
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.747
|2.779
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,57
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|20,40
|20,42
|-0,15
|
|B. Petrol
|82,73
|82,73
|-0,47
|
Seans Raporu
11:41
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11:56
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11:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 81, 48 artarak (% 1.26 ) 6, 566
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11:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FZLGY, KLSER, ATAKP, EUKYO, ANSGR, AKYHO, ERCB, ISMEN, GLBMD
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