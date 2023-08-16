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***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.08.2023 09:39
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayacak yenilenebilir enerji projeleri kapsamında, Malatya ilinde yaklaşık 16 MWp kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santrali kurulması için iş birliğine gidilmiştir. Enerji Performans Sözleşmesi iş modeli ile, yaklaşık 300'ü aşkın mağazanın elektrik tüketimine denk temiz enerji üretecek olan ve yaklaşık 6 ayda kurulumu öngörülen tesisin, 2024 yılı başında devreye alınması planlanmaktadır.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185865


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