***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.08.2023 09:39
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayacak yenilenebilir enerji projeleri kapsamında, Malatya ilinde yaklaşık 16 MWp kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santrali kurulması için iş birliğine gidilmiştir. Enerji Performans Sözleşmesi iş modeli ile, yaklaşık 300'ü aşkın mağazanın elektrik tüketimine denk temiz enerji üretecek olan ve yaklaşık 6 ayda kurulumu öngörülen tesisin, 2024 yılı başında devreye alınması planlanmaktadır.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185865
BIST
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18:057.691
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
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0
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En Yüksek
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|Açılış
|: 27,1000
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|Önceki Kapanış
|: 27,1050
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27,2020
En Düşük
27,0055
18:0529,5890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
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|Açılış
|: 29,6000
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|Önceki Kapanış
|: 29,5000
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|Açılış
|: 1.657,77
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|Önceki Kapanış
|: 1.653,37
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1.665,76
En Düşük
1.651,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MACKO
|83,95
|29.898.180
|% 0,00
|
|KAYSE
|38,16
|1.212.985.481
|% 0,00
|
|KOPOL
|65,55
|210.435.291
|% 0,00
|
|KTLEV
|57,60
|375.463.855
|% 0,00
|
|KLSER
|72,10
|3.393.887.899
|% 0,00
|
|MACKO
|83,95
|29.898.180
|% 0,00
|
|KAYSE
|38,16
|1.212.985.481
|% 0,00
|
|KOPOL
|65,55
|210.435.291
|% 0,00
|
|KTLEV
|57,60
|375.463.855
|% 0,00
|
|KLSER
|72,10
|3.393.887.899
|% 0,00
|
|ASTOR
|139,40
|11.690.834.597
|% 0,00
|
|THYAO
|259,70
|10.272.685.128
|% 0,00
|
|YKBNK
|16,49
|7.386.161.176
|% 0,00
|
|AKBNK
|30,36
|7.129.007.502
|% 0,00
|
|GESAN
|103,30
|5.435.623.486
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,98
|3.067.741.829
|% 0,00
|
|ADESE
|2,22
|1.225.862.692
|% 0,00
|
|YKBNK
|16,49
|7.386.161.176
|% 0,00
|
|SKBNK
|3,96
|1.516.311.862
|% 0,00
|
|ISCTR
|17,39
|4.827.754.220
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0544
|27,0670
|% 0,04
|
|Euro
|29,5704
|29,5890
|% 0,28
|
|Sterlin
|34,3220
|34,4941
|% 0,24
|
|Frank
|30,6993
|30,8842
|% 0,16
|
|Riyal
|7,1934
|7,2295
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.906
|3,76
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.658
|4,38
|
|Cumhuriyet
|11.344
|11.516
|3,00
|
|Tam
|11.101
|11.194
|10,00
|
|Yarım
|5.568
|5.623
|5,00
|
|Çeyrek
|2.775
|2.811
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,67
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|19,67
|19,70
|0,11
|
|B. Petrol
|84,49
|84,49
|-0,40
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