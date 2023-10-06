***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.10.2023 09:00
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, ekli listede belirtilen 16 adet Migros, 13 adet Migros Jet, 1 adet Macrocenter ve kozmetik mağazacılığı formatında 5 adet Mion olmak üzere toplam 35 yeni mağazayı Eylül ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açmıştır.
30 Eylül 2023 itibariyle Şirketimizin toplam mağaza sayısı 3.205'tir. Şirketimizin toplam net satış alanı 1 milyon 897 bin metrekareye ulaşmıştır.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200581
BIST
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12:318.487
En Düşük
|Değişim
|: -0,02%
|| -1,27
|Açılış
|: 8.410
|
|Önceki Kapanış
|: 8.488
|
8.398
En Yüksek
8.511
12:3127,6282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0756
|Açılış
|: 27,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5800
|
27,7841
En Düşük
27,4547
12:3129,1570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0265
|Açılış
|: 29,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3034
En Düşük
28,9652
12:311.617,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,48
|Açılış
|: 1.617,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,46
|
1.628,37
En Düşük
1.608,00
BIST En Aktif Hisseler12:31
|ISBTR
|328.900,00
|328.900
|% 10,00
|
|QNBFB
|356,40
|4.766.850
|% 10,00
|
|QNBFL
|812,50
|3.735.063
|% 9,99
|
|TARKM
|561,90
|40.216.307
|% 9,98
|
|BANVT
|136,70
|23.501.802
|% 9,98
|
|ULAS
|18,62
|1.247.950
|% -9,96
|
|MIATK
|543,00
|14.324.340
|% -9,50
|
|BRKO
|3,86
|444.359
|% -7,66
|
|ONCSM
|203,60
|44.512.825
|% -5,26
|
|ALCAR
|1.161,10
|40.401.983
|% -5,25
|
|EKGYO
|8,65
|3.540.729.887
|% 5,23
|
|PETKM
|23,88
|3.454.156.180
|% 1,62
|
|THYAO
|240,40
|2.874.158.879
|% -0,46
|
|EREGL
|44,64
|2.373.373.021
|% 0,86
|
|KCHOL
|158,90
|2.022.457.486
|% 1,34
|
|EKGYO
|8,65
|3.540.729.887
|% 5,23
|
|ZOREN
|7,06
|1.248.464.456
|% 1,15
|
|SKBNK
|7,14
|1.024.076.051
|% 2,44
|
|IHLAS
|1,37
|188.344.201
|% 5,38
|
|PETKM
|23,88
|3.454.156.180
|% 1,62
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6233
|27,6282
|% 0,27
|
|Euro
|29,1486
|29,1570
|% -0,09
|
|Sterlin
|33,6000
|33,7685
|% 0,33
|
|Frank
|30,1281
|30,3096
|% 0,18
|
|Riyal
|7,3433
|7,3801
|% 0,27
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|0,97
|
|Altın Gr.
|1.617
|1.618
|5,07
|
|Cumhuriyet
|11.134
|11.303
|14,00
|
|Tam
|10.884
|10.989
|-18,00
|
|Yarım
|5.459
|5.511
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.721
|2.756
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|20,99
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|18,62
|18,65
|0,06
|
|B. Petrol
|83,95
|83,95
|-0,12
|
Seans Raporu
12:31
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12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
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12:29ELITE
Yüzde -3.13 oranında düşüşle 46.46 lira fiyatla işlem gören hissede 387, 244 adet işlem
-
12:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 43 kaybederek (% -0.03 ) 7, 396
-
12:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRCAS, QNBFL, DMRGD, TARKM, ISBTR, BANVT, SNPAM, MIPAZ, QNBFB
-
12:27
KATMR, IHAAS, QNBFB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında