***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.10.2023 15:50
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
100. yılını kutlayan Cumhuriyetimizin 70 yılına gururla tanıklık eden Şirketimizin 20 – 22 Ekim 2023 tarihlerinde düzenlediği 100. Yıl Fuarı'na ilişkin bugün yayınlanan basın bülteni www.migroskurumsal.com adresindeki kurumsal web sitemize yüklenmiştir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210914
BIST
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18:057.706
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUKYO
|12,10
|14.891.777
|% 10,00
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|MIATK
|751,40
|3.007.066.826
|% 10,00
|
|KENT
|665,50
|9.998.472
|% 10,00
|
|AYES
|44,24
|9.575.433
|% 10,00
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|MAALT
|1.316,90
|200.314.888
|% 10,00
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|MRSHL
|2.353,80
|256.092.093
|% -10,00
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|INGRM
|548,60
|570.698.918
|% -9,99
|
|ENSRI
|22,36
|36.311.179
|% -9,98
|
|MHRGY
|6,16
|291.524.255
|% -9,94
|
|AGYO
|9,16
|174.471.770
|% -9,93
|
|THYAO
|217,20
|9.168.253.179
|% 1,40
|
|ASTOR
|126,90
|4.940.069.692
|% 9,97
|
|TUPRS
|138,60
|4.626.987.339
|% 1,99
|
|ISCTR
|22,30
|3.431.680.989
|% 0,00
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|KCHOL
|138,80
|3.316.241.921
|% -2,53
|
|ZOREN
|5,48
|1.462.000.292
|% -1,26
|
|ODAS
|13,11
|2.522.237.811
|% 0,38
|
|EKGYO
|6,70
|1.273.585.228
|% -1,18
|
|YKBNK
|17,82
|3.182.875.122
|% 0,73
|
|ISCTR
|22,30
|3.431.680.989
|% 0,00
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|28,2454
|28,2636
|% 0,37
|
|Euro
|29,6534
|30,0878
|% 1,07
|
|Sterlin
|34,0061
|34,1766
|% -0,12
|
|Frank
|31,0755
|31,2627
|% -0,39
|
|Riyal
|7,4791
|7,5166
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.006
|2.006
|21,08
|
|Altın Gr.
|1.816
|1.816
|19,19
|
|Cumhuriyet
|12.185
|12.369
|21,00
|
|Tam
|12.015
|12.174
|126,00
|
|Yarım
|6.026
|6.112
|63,00
|
|Çeyrek
|3.004
|3.056
|32,00
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,12
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|20,87
|20,91
|0,26
|
|B. Petrol
|90,07
|90,07
|2,14
|