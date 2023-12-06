***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.12.2023 18:29
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, ekli listede belirtilen 15 adet Migros, 12 adet Migros Jet, 3 adet Macrocenter ve kozmetik mağazacılığı formatında 17 adet Mion olmak üzere toplam 47 yeni mağazayı Kasım ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açmıştır.
30 Kasım 2023 itibariyle Şirketimizin toplam mağaza sayısı 3.290'tur.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223133
BIST
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18:057.855
En Düşük
|Değişim
|: -2,51%
|| -202,36
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
|
7.855
En Yüksek
8.112
18:0528,9290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0471
|Açılış
|: 28,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9475
En Düşük
28,8087
18:0531,2358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0213
|Açılış
|: 31,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3200
|
31,2780
En Düşük
31,1381
18:051.883,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 8,50
|Açılış
|: 1.883,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
|
1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|1.958,00
|95.728.696
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.002,00
|552.109.036
|% 10,00
|
|ISATR
|974.357,50
|974.358
|% 10,00
|
|OZSUB
|33,26
|128.972.004
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.387,00
|505.154.713
|% 9,99
|
|BTCIM
|160,20
|527.247.986
|% -10,00
|
|SAFKR
|30,78
|79.239.487
|% -10,00
|
|ORMA
|146,00
|6.697.154
|% -9,99
|
|KENT
|585,50
|6.127.092
|% -9,99
|
|GEDIK
|15,60
|91.511.409
|% -9,98
|
|THYAO
|251,25
|7.395.226.629
|% -2,99
|
|ISCTR
|22,66
|6.235.221.105
|% 1,16
|
|YKBNK
|20,42
|4.785.171.725
|% 0,69
|
|AKBNK
|36,50
|4.742.143.706
|% -0,16
|
|BINHO
|313,00
|3.873.544.948
|% -9,86
|
|EKGYO
|7,38
|2.511.834.805
|% 0,00
|
|ISCTR
|22,66
|6.235.221.105
|% 1,16
|
|YKBNK
|20,42
|4.785.171.725
|% 0,69
|
|ODAS
|10,11
|1.945.236.585
|% -7,25
|
|IHLAS
|1,17
|195.813.095
|% -4,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9186
|28,9255
|% 0,15
|
|Euro
|31,2074
|31,2288
|% 0,05
|
|Sterlin
|36,2930
|36,4750
|% 0,09
|
|Frank
|32,9380
|33,1365
|% 0,23
|
|Riyal
|7,6876
|7,7261
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,96
|24,00
|% 0,66
|
|Platin
|894,77
|897,17
|% 0,66
|
|Paladyum
|953,21
|958,80
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|74,71
|74,71
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,46
|2.026,73
|% 0,66
|
Seans Raporu
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