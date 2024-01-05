***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, ekli listede belirtilen 31 adet Migros, 17 adet Migros Jet, 2 adet Macrocenter, kozmetik mağazacılığı formatında 23 adet Mion ve 1 adet Toptan formatında olmak üzere toplam 74 yeni mağazayı Aralık ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açmıştır.31 Aralık 2023 itibariyle Şirketimizin toplam mağaza sayısı 3.363'tür. Şirketimizin toplam net satış alanı 1 milyon 930 bin metrekareye ulaşmıştır.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233322BIST