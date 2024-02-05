***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.02.2024 18:18
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, ekli listede belirtilen 3 adet Migros, 11 adet Migros Jet ve kozmetik mağazacılığı formatında 3 adet Mion olmak üzere toplam 17 yeni mağazayı Ocak ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açmıştır.
31 Ocak 2024 itibariyle Şirketimizin toplam mağaza sayısı 3.368'dir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246932
BIST
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18:068.777
En Düşük
|Değişim
|: 1,28%
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|Açılış
|: 8.717
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|Önceki Kapanış
|: 8.666
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8.695
En Yüksek
8.784
18:0630,5669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
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|Açılış
|: 30,6000
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|Önceki Kapanış
|: 30,6100
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30,6898
En Düşük
30,3930
18:0632,8594
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 1.996,20
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En Düşük
1.977,06
BIST En Aktif Hisseler18:06
|ONCSM
|237,60
|328.054.000
|% 10,00
|
|SURGY
|56,65
|1.013.633.445
|% 10,00
|
|MEGMT
|55,00
|1.085.841.267
|% 10,00
|
|MIATK
|49,72
|2.015.786.949
|% 10,00
|
|DOFER
|50,05
|236.773.313
|% 10,00
|
|VRGYO
|32,40
|735.146.767
|% -9,80
|
|DIRIT
|17,44
|18.865.720
|% -9,64
|
|SEGYO
|7,00
|305.676.660
|% -9,09
|
|DZGYO
|5,38
|234.314.058
|% -8,03
|
|MTRKS
|57,35
|75.456.346
|% -6,75
|
|THYAO
|289,25
|14.020.792.443
|% 2,75
|
|SASA
|39,10
|5.393.185.673
|% 3,88
|
|YKBNK
|22,68
|4.710.801.963
|% 1,80
|
|AKBNK
|40,22
|4.266.859.449
|% 2,45
|
|EREGL
|43,52
|3.848.360.294
|% 0,14
|
|EKGYO
|10,17
|2.891.943.222
|% 2,42
|
|TSPOR
|1,64
|396.014.490
|% 4,46
|
|YKBNK
|22,68
|4.710.801.963
|% 1,80
|
|AKFGY
|2,19
|361.295.306
|% 1,39
|
|ISCTR
|25,86
|3.634.357.955
|% 1,17
|
|18:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5578
|30,5669
|% 0,25
|
|Euro
|32,8472
|32,8594
|% -0,27
|
|Sterlin
|38,1996
|38,3912
|% -0,57
|
|Frank
|34,9758
|35,1865
|% -0,21
|
|Riyal
|8,1243
|8,1651
|% 0,20
|
|18:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,34
|22,37
|% 0,66
|
|Platin
|898,60
|899,85
|% 0,66
|
|Paladyum
|952,08
|954,59
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,09
|78,09
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.025,52
|2.025,85
|% 0,66
|