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***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.02.2024 09:45
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin %75 oranında pay sahibi olduğu online operasyonlarımıza lojistik hizmeti sağlayan Paket Lojistik ve Teknoloji A.Ş.'nin (Paket Taxi) ödenmiş sermayesinin %18,3'üne tekabül eden paylar, online perakendecilik alanında hizmet veren bağlı ortaklığımız Dijital Platform Gıda Hizmetleri A.Ş. tarafından Paket Taxi'nin diğer hissedarlarından satın alınmıştır.
Söz konusu hisse devri neticesinde, Migros'un Paket Taxi'deki doğrudan ve dolaylı pay sahiplik oranı bu devir sonrası %92,1'e yükselmiştir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250923


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BRKVY 153,30 31.652.703 % 9,97  
UFUK 218,40 5.579.246 % 9,97  
KSTUR 3.425,00 4.962.825 % 9,95  
SODSN 118,50 9.524.556 % 9,93  
TETMT 8.990,00 2.319.420 % 9,33  
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Dolar 30,9565 30,9617 % 0,17  
Euro 33,4938 33,5062 % 0,17  
Sterlin 38,9845 39,1800 % 0,20  
Frank 35,0013 35,2122 % 0,20  
Riyal 8,2296 8,2708 % 0,14  
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11:01 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,13 23,17 % 0,66  
Platin 905,65 911,60 % 0,66  
Paladyum 985,59 991,35 % 0,66  
Brent Pet. 82,45 82,45 % 0,66  
Altın Ons 2.028,94 2.029,20 % 0,66  
Seans Raporu 11:01
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