***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %75 oranında pay sahibi olduğu online operasyonlarımıza lojistik hizmeti sağlayan Paket Lojistik ve Teknoloji A.Ş.'nin (Paket Taxi) ödenmiş sermayesinin %18,3'üne tekabül eden paylar, online perakendecilik alanında hizmet veren bağlı ortaklığımız Dijital Platform Gıda Hizmetleri A.Ş. tarafından Paket Taxi'nin diğer hissedarlarından satın alınmıştır.Söz konusu hisse devri neticesinde, Migros'un Paket Taxi'deki doğrudan ve dolaylı pay sahiplik oranı bu devir sonrası %92,1'e yükselmiştir.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250923BIST