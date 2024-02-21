***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.02.2024 09:45
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %75 oranında pay sahibi olduğu online operasyonlarımıza lojistik hizmeti sağlayan Paket Lojistik ve Teknoloji A.Ş.'nin (Paket Taxi) ödenmiş sermayesinin %18,3'üne tekabül eden paylar, online perakendecilik alanında hizmet veren bağlı ortaklığımız Dijital Platform Gıda Hizmetleri A.Ş. tarafından Paket Taxi'nin diğer hissedarlarından satın alınmıştır.
Söz konusu hisse devri neticesinde, Migros'un Paket Taxi'deki doğrudan ve dolaylı pay sahiplik oranı bu devir sonrası %92,1'e yükselmiştir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250923
BIST