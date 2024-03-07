***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, ekli listede belirtilen 16 adet Migros, 15 adet Migros Jet, 1 adet 5M, 6 adet Macrocenter ve kozmetik mağazacılığı formatında 3 adet Mion olmak üzere toplam 41 yeni mağazayı Şubat ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açmıştır.29 Şubat 2024 itibariyle Şirketimizin toplam mağaza sayısı 3.407'dir.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256550BIST