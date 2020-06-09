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***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

09.06.2020 19:30
GÜNCEL HABERLER



***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSMGTI62210 ISIN kodlu, 728 gün vadeli, TLREF endeksi üzerine değişken faizli tahvil ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.06.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 08.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSMGTI62210
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 10.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
Kupon Sayısı 8

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 09.09.2020 08.09.2020 09.09.2020
2 09.12.2020 08.12.2020 09.12.2020
3 10.03.2021 09.03.2021 10.03.2021
4 09.06.2021 08.06.2021 09.06.2021
5 08.09.2021 07.09.2021 08.09.2021
6 08.12.2021 07.12.2021 08.12.2021
7 09.03.2022 08.03.2022 09.03.2022
8 08.06.2022 07.06.2022 08.06.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.07.2019 tarih ve 41/927 sayılı kararı ile onaylanan 1.000.000.000.-TL'lik ihraç tavanı kapsamında, tamamı nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleştirilen, 100.000.000.-TL nominal değerli, TRSMGTI62210 ISIN kodlu, 2 yıl vadeli (728 gün), TLREF endeksi üzerine değişken faizli tahvillere ilişkin satış tamamlanmıştır. Ek getiri oranı %1,75 olan tahvilin vade başlangıç tarihi 10.06.2020 olacaktır. TRSMGTI62210 ISIN kodlu tahvilimizin her bir kupon faiz oranı, kupon ödeme gününden bir işgünü önce kesinleşecektir. (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850365


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZTAR 6,05 3.381.878 % 10,00  
YONGA 29,48 828.653 % 10,00  
RTALB 22,66 3.325.106 % 10,00  
ISBIR 887,90 1.198.203 % 10,00  
TACTR 6,72 1.540.244 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6404 8,6837 % 0,34  
Frank 7,1377 7,1807 % 1,11  
Riyal 1,8074 1,8165 % 0,23  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 375 375 4,70  
Cumhuriyet 2.431 2.461 26,10  
Tam 2.502 2.532 30,70  
Yarım 1.221 1.232 11,20  
Çeyrek 611 617 6,70  
Gümüş.Ons 17,65 17,68 -0,11  
Gümüş Gr. 3,86 3,87 -0,01  
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