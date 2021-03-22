***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSMGTIA2118 ISIN Kodlu Tahvilin 5. Kupon Faiz ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.06.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 20.12.2021Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSMGTIA2118Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 23.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000Kupon Sayısı 8Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 23.03.2020 20.03.2020 23.03.2020 3,2463 13,0208 13,6712 6.492.600 Evet2 22.06.2020 19.06.2020 22.06.2020 2,8547 11,45 11,9518 5.709.400 Evet3 21.09.2020 18.09.2020 21.09.2020 2,4612 9,8718 10,2437 4.922.400 Evet4 21.12.2020 18.12.2020 21.12.2020 3,7003 14,842 15,6894 7.400.600 Evet5 22.03.2021 19.03.2021 22.03.2021 4,5554 18,2717 19,5635 9.110.800 Evet6 21.06.2021 18.06.2021 21.06.2021 4,9929 20,0266 21,58287 20.09.2021 17.09.2021 20.09.20218 20.12.2021 17.12.2021 20.12.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 21.12.2020 tarihli açıklamasında kupon faiz oranı %4,5554 olarak duyurulan TRSMGTIA2118 ISIN kodlu tahvilin beşinci kupon ödemesi 22 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919781BIST