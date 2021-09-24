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***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

24.09.2021 17:01



***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSMGTI62319 ISIN Kodlu Tahvilin 1. Kupon Faiz Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.08.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 23.06.2023
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSMGTI62319
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 25.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000
Kupon Sayısı 8

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 24.09.2021 23.09.2021 24.09.2021 5,2787 21,1729 22,9158 15.836.100 Evet
2 24.12.2021 23.12.2021 24.12.2021
3 25.03.2022 24.03.2022 25.03.2022
4 24.06.2022 23.06.2022 24.06.2022
5 23.09.2022 22.09.2022 23.09.2022
6 23.12.2022 22.12.2022 23.12.2022
7 24.03.2023 23.03.2023 24.03.2023
8 23.06.2023 22.06.2023 23.06.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.06.2023 22.06.2023 23.06.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin TRSMGTI62319 ISIN kodlu tahvilin birinci kupon ödemesi 24 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965176


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