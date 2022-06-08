***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSMGTI62210 ISIN Kodlu Tahvilin 8. Kupon ve Anapara ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.06.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 08.06.2022Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSMGTI62210Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 10.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000Kupon Sayısı 8Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 09.09.2020 08.09.2020 09.09.2020 2,6453 10,6104 11,0404 2.645.300 Evet2 09.12.2020 08.12.2020 09.12.2020 3,8137 15,2966 16,1976 3.813.700 Evet3 10.03.2021 09.03.2021 10.03.2021 4,725 18,9521 20,3433 4.725.000 Evet4 09.06.2021 08.06.2021 09.06.2021 5,2375 21,0077 22,7229 5.237.500 Evet5 08.09.2021 07.09.2021 08.09.2021 5,2865 21,2039 22,9523 5.286.500 Evet6 08.12.2021 07.12.2021 08.12.2021 4,7941 19,2289 20,6621 4.794.100 Evet7 09.03.2022 08.03.2022 09.03.2022 4,1038 16,4604 17,5055 4.103.800 Evet8 08.06.2022 07.06.2022 08.06.2022 4,0039 16,0597 17,0539 4.003.900 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 08.06.2022 07.06.2022 08.06.2022 100.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings AAA(tur) - Ulusal uzun vadeli kredi notu (National Long-Term Rating) 09.12.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimizin TRSMGTI62210 ISIN kodlu tahvilin sekizinci kupon ve anapara ödemesi 08 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036276BIST