***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoAffan Nomak Yatırımcı İlişkileri ve Risk Yönetimi Direktörü, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 01.03.2002 0216 579 30 00 malimigros@migros.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 204627 / 700482Ahmet Hüsamettin Özkök Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 19.11.2012 0216 579 30 00 malimigros@migros.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı 209815 / 702068 / 306256Cansel Yağmurlu Yatırımcı İlişkileri Bölüm Sorumlusu 08.04.2019 0216 579 30 00 malimigros@migros.com.trYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviTUNCAY ÖZİLHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliği Evet Bağımsız Üye DeğilKAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilTALİP ALTUĞ AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Teşhisi Komitesi üyesiMEHMET HURŞİT ZORLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. İcra Başkanı. Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi üyesiESEL YILDIZ ÇEKİN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Harvard Business School MENA Araştırma Merkezi Yönetici Direktörü, Koç Üniversitesi öğretim görevlisi Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi üyesiRASİH ENGİN AKÇAKOCA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi, MNT Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilRECEP YILMAZ ARGÜDEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi üyesiÖMER ÖZGÜR TORT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sanal Merkez Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, The Consumer Goods Forum Dünya Perakende Başkanı, Gıda Perakendecileri Derneği (GDP) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Yönetim Kurulu üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilİZZET KARACA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Anadolu Grubu şirketlerinde bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği Evet Bağımsız Üye https:// www.kap.org.tr/tr/ Bildirim/834860 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite BaşkanıHÜSEYİN FAİK AÇIKALIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Evet Bağımsız Üye https:// www.kap.org.tr/tr/ Bildirim/834860 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Teşhisi Komitesi üyesiŞEVKİ ACUNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) Ukraynadan sorumlu Direktörü, Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliği Evet Bağımsız Üye https:// www.kap.org.tr/tr/ Bildirim/834860 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite üyesiTOM HEIDMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi The European Candy Group, Vion N.V., Vermaat B.V ve Euroma B.V şirketlerinde Danışma Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https:// www.kap.org.tr/tr/ Bildirim/834860 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Teşhisi Komitesi Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846061BIST