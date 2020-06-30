***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerÖMER ÖZGÜR TORT Üst Yönetim İcra Başkanı (CEO) ve Yönetim Kurulu üyesi Üst Düzey Yönetici Üst Yönetim İcra Başkanı (CEO) ve Yönetim Kurulu üyesi Sanal Merkez Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, The Consumer Goods Forum Dünya Perakende Başkanı, Gıda Perakendecileri Derneği (GDP) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Yönetim Kurulu üyesiCEM LÜTFİ RODOSLU Üst Yönetim İcra Kurulu Üyesi (Pazarlama ve Yurtdışı Operasyonlar) Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı (Pazarlama ve Yurtdışı Operasyonları)MUSTAFA MURAT BARTIN Üst Yönetim İcra Kurulu Üyesi (Perakende Operasyonları) Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı (Büyük Mağazacılık, Toptan ve e-Ticaret), Genel Müdür Yardımcısı (Yurtdışı Operasyonlar, Online ve Toptan Satış), Genel Müdür Yardımcısı (Bilgi Teknolojileri ve Mağaza Dışı Satış Kanalları) Sanal Merkez Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiFERİT CEM DOĞAN Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler, CFO) Üst Düzey Yönetici Direktör (Finans) Sanal Merkez Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiHAKAN ŞEVKİ TUNCER Genel Müdür Yardımcısı (Yatırım Geliştirme) Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı (Tansaş Operasyonları) Sanal Merkez Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiTARIK KARLIDAĞ Genel Müdür Yardımcısı (İnşaat) Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı (İnşaat) Sanal Merkez Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiBÜLENT KUNTAY Genel Müdür Yardımcısı (Dağıtım Merkezleri ve Lojistik) Üst Düzey Yönetici Direktör (Dağıtım Merkezleri ve Lojistik)KERİM TATLICI Genel Müdür Yardımcısı (Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirme) Üst Düzey Yönetici Direktör (Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirme)OLCAY YILMAZ NOMAK Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları, Endüstri İlişkileri) Üst Düzey Yönetici Direktör (İnsan Kaynakları)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853603BIST