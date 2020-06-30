Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.06.2020 19:28
GÜNCEL HABERLER



***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÖMER ÖZGÜR TORT Üst Yönetim İcra Başkanı (CEO) ve Yönetim Kurulu üyesi Üst Düzey Yönetici Üst Yönetim İcra Başkanı (CEO) ve Yönetim Kurulu üyesi Sanal Merkez Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, The Consumer Goods Forum Dünya Perakende Başkanı, Gıda Perakendecileri Derneği (GDP) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Yönetim Kurulu üyesi
CEM LÜTFİ RODOSLU Üst Yönetim İcra Kurulu Üyesi (Pazarlama ve Yurtdışı Operasyonlar) Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı (Pazarlama ve Yurtdışı Operasyonları)
MUSTAFA MURAT BARTIN Üst Yönetim İcra Kurulu Üyesi (Perakende Operasyonları) Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı (Büyük Mağazacılık, Toptan ve e-Ticaret), Genel Müdür Yardımcısı (Yurtdışı Operasyonlar, Online ve Toptan Satış), Genel Müdür Yardımcısı (Bilgi Teknolojileri ve Mağaza Dışı Satış Kanalları) Sanal Merkez Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
FERİT CEM DOĞAN Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler, CFO) Üst Düzey Yönetici Direktör (Finans) Sanal Merkez Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
HAKAN ŞEVKİ TUNCER Genel Müdür Yardımcısı (Yatırım Geliştirme) Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı (Tansaş Operasyonları) Sanal Merkez Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
TARIK KARLIDAĞ Genel Müdür Yardımcısı (İnşaat) Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı (İnşaat) Sanal Merkez Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
BÜLENT KUNTAY Genel Müdür Yardımcısı (Dağıtım Merkezleri ve Lojistik) Üst Düzey Yönetici Direktör (Dağıtım Merkezleri ve Lojistik)
KERİM TATLICI Genel Müdür Yardımcısı (Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirme) Üst Düzey Yönetici Direktör (Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirme)
OLCAY YILMAZ NOMAK Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları, Endüstri İlişkileri) Üst Düzey Yönetici Direktör (İnsan Kaynakları)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853603


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05116.525
Değişim :  0,59% |  681,77
Açılış :  116.426  
Önceki Kapanış :  115.843  
En Yüksek
116.971 En Düşük
116.147
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKFYO 3,30 14.497.132 % 10,00  
KRDMA 4,18 104.185.158 % 10,00  
AKMGY 36,30 4.751.658 % 10,00  
AYEN 5,51 194.238.255 % 9,98  
BURVA 21,72 12.165.498 % 9,97  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4598 8,5022 % 0,63  
Frank 7,2087 7,2521 % 0,43  
Riyal 1,8217 1,8308 % -0,03  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.784 1.785 11,61  
Altın Gr. 393 393 2,13  
Cumhuriyet 2.586 2.625 -1,00  
Tam 2.614 2.627 9,90  
Yarım 1.270 1.285 4,80  
Çeyrek 635 643 2,40  
Gümüş.Ons 18,22 18,25 0,39  
Gümüş Gr. 4,00 4,01 0,07  
B. Petrol 41,70 41,70 -0,17  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru