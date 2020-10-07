***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.10.2020 19:15
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Ramstore Bulgaria E.A.D. Gayri faal 60774 60774 BGN 100,00 Bağlı Ortaklık
Ramstore Kazakhstan LLC Perakendecilik 1744807370 1744807370 KZT 100,00 Bağlı Ortaklık
Ramstore Macedonia DOO Perakendecilik 160918932 159.309.742,68 MKD 99,00 Endirekt Bağlı Ortaklık
Moneypay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. Ödeme ve elektronik para hizmetleri 10000000 8000000 TRY 80,00 Bağlı Ortaklık
Paket Lojistik ve Teknoloji Anonim Şirketi Lojistik hizmetleri 559440 139860 TRY 25 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879443
BIST
18:051.152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,30
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
18:057,8849
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0871
|Açılış
|: 7,8770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8873
En Düşük
7,7815
18:059,2841
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,1320
|Açılış
|: 9,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2849
En Düşük
9,1278
18:05476,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 5,99
|Açılış
|: 476,80
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|2.853,50
|4.208.555
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,50
|53.386.257
|% 10,00
|
|YGYO
|1,10
|206.857.324
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.493.673
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.367.803
|% 10,00
|
|MRSHL
|382,50
|8.114.421
|% -10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.909.701
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|1.050.309
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,89
|1.507.721
|% -9,95
|
|KSTUR
|159,30
|652.493
|% -9,95
|
|GARAN
|7,01
|1.645.349.288
|% -1,41
|
|ODAS
|3,23
|1.507.604.490
|% -1,22
|
|SISE
|6,69
|1.195.136.877
|% -2,34
|
|ASELS
|18,56
|943.475.458
|% 0,11
|
|PETKM
|4,40
|921.713.847
|% 2,33
|
|ODAS
|3,23
|1.507.604.490
|% -1,22
|
|ZOREN
|2,71
|748.596.847
|% 1,88
|
|GARAN
|7,01
|1.645.349.288
|% -1,41
|
|PETKM
|4,40
|921.713.847
|% 2,33
|
|SKBNK
|1,68
|343.892.333
|% 3,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8811
|7,8874
|% 1,15
|
|Euro
|9,2762
|9,2869
|% 1,47
|
|Sterlin
|10,1438
|10,1947
|% 1,37
|
|Frank
|8,5609
|8,6125
|% 1,20
|
|Riyal
|2,0942
|2,1047
|% 1,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|4,76
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,39
|
|Cumhuriyet
|3.154
|3.202
|-10,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|-5,61
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,71
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|5,99
|0,21
|
|B. Petrol
|41,66
|41,66
|-0,99
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HURGZ
Yüzde -3.18 oranında düşüşle 2.13 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 755, 853 adet işlem
-
17:58CRFSA
Yüzde -9.91 oranında düşüşle 26.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 665, 375 adet işlem
-
17:57METUR
Yüzde -7.30 oranında düşüşle 10.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 984, 445 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 66 kaybederek (% -0.16 ) 1, 053
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VANGD, AVOD, POLHO, TSGYO, DAGHL, BRKO, HATEK, IDGYO, IEYHO, TDGYO