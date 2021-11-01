***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.11.2021 21:17
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Ramstore Kazakhstan LLC Alışveriş merkezi işletmeciliği 1744807370 1744807370 KZT 100 Bağlı Ortaklık
Moneypay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. Ödeme ve elektronik para hizmetleri 10000000 8000000 TRY 80 Bağlı Ortaklık
Paket Lojistik ve Teknoloji A.Ş. Lojistik hizmetleri 559440 139860 TRY 25 İştirak
Mimeda Medya Platform A.Ş. Medya 1500000 1500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Dijital Platform Gıda Hizmetleri A.Ş. Online gıda perakendeciliği 10000000 10000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973826
BIST
18:051.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,27
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.528
18:059,6036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0673
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6117
En Düşük
9,4675
18:0511,1361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0615
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1444
En Düşük
10,9907
18:05551,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,44
|Açılış
|: 551,62
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
553,35
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VANGD
|6,49
|42.079.344
|% 10,00
|
|FRIGO
|23,56
|47.144.799
|% 9,99
|
|DOBUR
|64,40
|26.802.130
|% 9,99
|
|VERTU
|23,38
|138.682.981
|% 9,97
|
|RODRG
|14,57
|3.250.810
|% 9,96
|
|KRGYO
|6,66
|49.606.608
|% -10,00
|
|BASGZ
|34,58
|218.719.802
|% -9,99
|
|NUGYO
|12,64
|42.587.890
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,37
|1.364.153.442
|% -9,90
|
|MAKTK
|3,29
|18.238.155
|% -9,86
|
|GARAN
|10,16
|3.469.608.760
|% 0,30
|
|TSPOR
|5,37
|1.364.153.442
|% -9,90
|
|THYAO
|15,49
|1.332.376.055
|% 1,37
|
|SISE
|8,62
|889.888.886
|% 1,06
|
|AKBNK
|6,07
|857.998.663
|% 2,02
|
|GARAN
|10,16
|3.469.608.760
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,83
|851.690.966
|% 1,07
|
|TSPOR
|5,37
|1.364.153.442
|% -9,90
|
|GSRAY
|4,21
|795.998.889
|% 6,05
|
|EKGYO
|2,03
|326.567.777
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6022
|9,6036
|% 0,71
|
|Euro
|11,1275
|11,1361
|% 0,56
|
|Sterlin
|13,0257
|13,0910
|% 0,25
|
|Frank
|10,4479
|10,5108
|% 0,02
|
|Riyal
|2,5503
|2,5631
|% 0,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-6,25
|
|Altın Gr.
|552
|552
|1,78
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,50
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,14
|
|B. Petrol
|84,73
|84,73
|0,02
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, EREGL, KOZAL
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 01 kaybederek (% -0.15 ) 1, 345
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HEDEF, FRIGO, ERBOS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BASGZ, BIOEN, TSPOR, NUGYO, KRGYO
-
17:59
KZBGY, VERTU, KUYAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında