***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20 Mayıs 2020 tarihli kararı neticesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini yerine getirmesine ve Yönetim Kurulu komitelerinin aşağıdaki üyelerden oluşmasına karar verilmiştir.Denetimden Sorumlu Komite: İzzet Karaca (Başkan), Şevki Acuner (Üye)Kurumsal Yönetim Komitesi: Hüseyin Faik Açıkalın (Başkan), Esel Yıldız Çekin (Üye), Recep Yılmaz Argüden (Üye), Mehmet Hurşit Zorlu (Üye), Affan Nomak (Üye)Riskin Erken Teşhisi Komitesi: Tom Heidman (Başkan), Talip Altuğ Aksoy (Üye), Hüseyin Faik Açıkalın (Üye)(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846049BIST