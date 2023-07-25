***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.05.2023, 24.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 24.07.2023 tarihli özel durum açıklamasında, bağımsız Yönetim Kurulu üyesi ve Denetimden Sorumlu Komite ile Riskin Erken Teşhisi Komitesi'nin Başkanı Sn. Şevki Acuner'in kişisel nedenlerden ötürü Şirketimizdeki Yönetim Kurulu üyeliği ve Denetimden Sorumlu Komite ile Riskin Erken Teşhisi Komitesi üyeliği görevlerinden istifa ettiği duyurulmuştu.Sn. Şevki Acuner'in istifasıyla Denetimden Sorumlu Komite'de boşalan üyeliğe ve Komite Başkanlığına Şirketimizin bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Hüseyin Faik Açıkalın'ın atanmasına, Riskin Erken Teşhisi Komitesi'nde boşalan üyeliğe ve Komite Başkanlığına ise Şirketimizin bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Barış Tan'ın atanmasına karar verilmiştir.Böylelikle Yönetim Kurulu komiteleri aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır.Denetimden Sorumlu Komite: Hüseyin Faik Açıkalın (Başkan), Barış Tan (Üye)Kurumsal Yönetim Komitesi: Hüseyin Faik Açıkalın (Başkan), Esel Yıldız Çekin (Üye), Recep Yılmaz Argüden (Üye), Mehmet Hurşit Zorlu (Üye), Affan Nomak (Üye)Riskin Erken Teşhisi Komitesi: Barış Tan (Başkan), Hüseyin Faik Açıkalın (Üye), Talip Altuğ Aksoy (Üye)(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175150BIST