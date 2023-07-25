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***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

25.07.2023 19:07
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.05.2023, 24.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 24.07.2023 tarihli özel durum açıklamasında, bağımsız Yönetim Kurulu üyesi ve Denetimden Sorumlu Komite ile Riskin Erken Teşhisi Komitesi'nin Başkanı Sn. Şevki Acuner'in kişisel nedenlerden ötürü Şirketimizdeki Yönetim Kurulu üyeliği ve Denetimden Sorumlu Komite ile Riskin Erken Teşhisi Komitesi üyeliği görevlerinden istifa ettiği duyurulmuştu.
Sn. Şevki Acuner'in istifasıyla Denetimden Sorumlu Komite'de boşalan üyeliğe ve Komite Başkanlığına Şirketimizin bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Hüseyin Faik Açıkalın'ın atanmasına, Riskin Erken Teşhisi Komitesi'nde boşalan üyeliğe ve Komite Başkanlığına ise Şirketimizin bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Barış Tan'ın atanmasına karar verilmiştir.
Böylelikle Yönetim Kurulu komiteleri aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır.
Denetimden Sorumlu Komite: Hüseyin Faik Açıkalın (Başkan), Barış Tan (Üye)
Kurumsal Yönetim Komitesi: Hüseyin Faik Açıkalın (Başkan), Esel Yıldız Çekin (Üye), Recep Yılmaz Argüden (Üye), Mehmet Hurşit Zorlu (Üye), Affan Nomak (Üye)
Riskin Erken Teşhisi Komitesi: Barış Tan (Başkan), Hüseyin Faik Açıkalın (Üye), Talip Altuğ Aksoy (Üye)
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175150


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