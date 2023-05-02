***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı









***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBulunmamaktadır.Bildirim İçeriğiFinansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi28/04/2023Karar Sayısı328SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıMaxis Yenilikçi GSYF Sorumluluk Beyanı 31.12.2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145488BIST