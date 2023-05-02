***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
02.05.2023 22:40
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Bulunmamaktadır.
Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/04/2023
Karar Sayısı
328
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
Maxis T-Fon GSYF Sorumluluk Beyanı 31.12.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145562
BIST
18:054.506
En Yüksek
|Değişim
|: -2,42%
|| -111,69
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.499
18:0519,4784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0160
|Açılış
|: 20,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4784
En Düşük
19,4480
18:0521,4820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0734
|Açılış
|: 21,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,4820
En Düşük
21,3838
18:051.262,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,21
|Açılış
|: 1.262,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
|
1.262,89
En Düşük
1.260,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRTRK
|25,74
|8.340.120
|% 10,00
|
|ULAS
|15,86
|12.452.127
|% 9,99
|
|ORCAY
|7,60
|106.346.269
|% 9,99
|
|AVHOL
|17,83
|10.017.286
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|32.526.717
|% 9,98
|
|GESAN
|60,30
|973.470.526
|% -10,00
|
|KOPOL
|45,00
|1.989.557.077
|% -10,00
|
|FLAP
|7,11
|173.660.530
|% -10,00
|
|DOBUR
|33,66
|8.506.167
|% -10,00
|
|BEYAZ
|13,86
|29.711.721
|% -10,00
|
|THYAO
|126,30
|4.189.088.888
|% -1,17
|
|EREGL
|32,24
|2.441.392.255
|% -2,72
|
|KOPOL
|45,00
|1.989.557.077
|% -10,00
|
|EUPWR
|78,95
|1.928.499.683
|% 9,96
|
|SISE
|36,70
|1.803.610.931
|% -0,43
|
|EKGYO
|5,75
|1.002.634.710
|% -4,33
|
|YKBNK
|9,35
|1.152.807.773
|% -1,27
|
|ADESE
|1,25
|124.903.940
|% -0,79
|
|KOZAL
|17,81
|1.739.207.759
|% -5,67
|
|ISCTR
|10,71
|942.868.718
|% -1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4561
|19,4784
|% 0,08
|
|Euro
|21,4110
|21,4820
|% 0,34
|
|Sterlin
|24,1927
|24,3140
|% 0,01
|
|Frank
|21,7136
|21,8444
|% 0,07
|
|Riyal
|5,1748
|5,2007
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.017
|2.017
|34,14
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.262
|22,03
|
|Cumhuriyet
|8.957
|9.093
|-145,00
|
|Tam
|9.183
|9.482
|129,00
|
|Yarım
|4.455
|4.610
|50,00
|
|Çeyrek
|2.231
|2.298
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,40
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|15,87
|15,89
|0,25
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|-4,03
|