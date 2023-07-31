***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
31.07.2023 22:38
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/07/2023
Karar Sayısı
357
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
MAE E-Ticaret GSYF 30.06.2023 Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1178516
BIST
'
18:057.217
En Düşük
|Değişim
|: 2,12%
|| 149,68
|Açılış
|: 7.143
|
|Önceki Kapanış
|: 7.067
|
7.117
En Yüksek
7.257
18:0526,9429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0375
|Açılış
|: 26,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
|
26,9429
En Düşük
26,8813
18:0529,7006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1541
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,7006
En Düşük
29,3002
18:051.699,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,29
|Açılış
|: 1.699,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.699,66
|
1.702,55
En Düşük
1.698,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|64,35
|596.509.957
|% 10,00
|
|HUNER
|11,00
|384.983.489
|% 10,00
|
|ISDMR
|40,48
|836.238.117
|% 10,00
|
|ALFAS
|841,50
|1.430.188.417
|% 10,00
|
|AYDEM
|19,80
|366.840.470
|% 10,00
|
|PCILT
|42,30
|376.337.346
|% -10,00
|
|ITTFH
|4,43
|433.971.996
|% -9,96
|
|OYAYO
|36,52
|15.220.806
|% -9,96
|
|EDIP
|23,68
|5.152.034
|% -9,96
|
|ISKUR
|1.000.000,00
|1.000.000
|% -9,09
|
|EREGL
|41,70
|12.719.789.338
|% 8,42
|
|THYAO
|234,30
|9.249.888.433
|% -0,30
|
|YKBNK
|14,23
|7.779.634.161
|% 2,01
|
|SISE
|53,40
|7.223.588.554
|% 6,93
|
|ASTOR
|111,40
|6.695.661.368
|% 9,97
|
|EKGYO
|8,69
|5.637.401.238
|% 2,24
|
|YKBNK
|14,23
|7.779.634.161
|% 2,01
|
|ZOREN
|4,30
|1.522.911.254
|% 5,91
|
|EREGL
|41,70
|12.719.789.338
|% 8,42
|
|ISCTR
|15,11
|4.431.346.929
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9128
|26,9429
|% 0,14
|
|Euro
|29,5743
|29,7006
|% 0,52
|
|Sterlin
|34,4510
|34,6237
|% 0,11
|
|Frank
|30,7628
|30,9481
|% 0,12
|
|Riyal
|7,1528
|7,1887
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.966
|6,49
|
|Altın Gr.
|1.702
|1.702
|2,73
|
|Cumhuriyet
|11.348
|11.519
|23,00
|
|Tam
|11.048
|11.171
|1,00
|
|Yarım
|5.528
|5.611
|0,00
|
|Çeyrek
|2.764
|2.806
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,77
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|21,43
|21,46
|0,03
|
|B. Petrol
|85,28
|85,28
|-0,03
|
Seans Raporu
18:05
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17:59FORMT
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17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, PGSUS, TAVHL