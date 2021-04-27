***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2021 17:54
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.231.861 -9.017.824
Net Dönem Karı (Zararı)
-1.994.637 -869.160
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-477.355 -582.772
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
2.372 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-202.030 -582.772
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-277.697 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-10.238.101 -8.147.262
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-23.226 -87.416
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
525.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-10.214.875 -8.584.846
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-12.710.093 -9.599.194
Alınan Faiz
202.030 581.370
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
276.202
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.000.000 15.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
20.000.000 15.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.768.139 5.982.176
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.768.139 5.982.176
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.982.176
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.750.315 5.982.176
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 13.750.839 5.983.578
Diğer Alacaklar
6 110.642 87.416
Finansal Varlıklar
7 18.799.722 8.584.846
TOPLAM VARLIKLAR
32.661.203 14.655.840
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
4 525.000 525.000
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4 525.000 525.000
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
32.136.203 14.130.840
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
14.130.840
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-1.994.637 -869.160
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
20.000.000 15.000.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 32.136.203 14.130.840
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 199.134 582.772
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 131.625 -34.702
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 277.697 676.800
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
608.456 1.224.870
Yönetim Ücretleri
4, 8, 14 -2.000.000 -1.500.000
Saklama Ücretleri
8 -50.453 -25.269
Denetim Ücretleri
8 -62.906 -72.273
Danışmanlık Ücretleri
8 -186.120 -269.686
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-64.781
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8, 13 -303.614 -162.021
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.603.093 -2.094.030
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.994.637 -869.160
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.994.637 -869.160
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.994.637 -869.160
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931364
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