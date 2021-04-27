***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.231.861 -9.017.824Net Dönem Karı (Zararı)-1.994.637 -869.160NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-477.355 -582.772Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler2.372 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-202.030 -582.772Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-277.697 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-10.238.101 -8.147.262Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-23.226 -87.416Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler525.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-10.214.875 -8.584.846FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-12.710.093 -9.599.194Alınan Faiz202.030 581.370Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)276.202FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.000.000 15.000.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit20.000.000 15.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.768.139 5.982.176NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.768.139 5.982.176DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.982.176DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 13.750.315 5.982.176Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 13.750.839 5.983.578Diğer Alacaklar6 110.642 87.416Finansal Varlıklar7 18.799.722 8.584.846TOPLAM VARLIKLAR32.661.203 14.655.840YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar4 525.000 525.000TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)4 525.000 525.000TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)32.136.203 14.130.840Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)14.130.840Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-1.994.637 -869.160Katılma Payı İhraç Tutarı (+)20.000.000 15.000.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 32.136.203 14.130.840Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 199.134 582.772Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 131.625 -34.702Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 277.697 676.800ESAS FAALİYET GELİRLERİ608.456 1.224.870Yönetim Ücretleri4, 8, 14 -2.000.000 -1.500.000Saklama Ücretleri8 -50.453 -25.269Denetim Ücretleri8 -62.906 -72.273Danışmanlık Ücretleri8 -186.120 -269.686Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-64.781Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8, 13 -303.614 -162.021ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.603.093 -2.094.030ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.994.637 -869.160NET DÖNEM KARI (ZARARI)-1.994.637 -869.160DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-1.994.637 -869.160http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931364BIST