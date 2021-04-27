***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.044.250 22.710Net Dönem Karı (Zararı)1.721.196 28.258NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.302.616 -26.717Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9.946Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-2.830.870 -26.717Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-481.692İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-211.883 1.135Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-320.975 -4.007Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler109.092 5.142FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.793.303 2.676Alınan Faiz2.830.870 20.034Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)6.683FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI50.000.000 25.000.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit50.000.000 25.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)51.044.250 25.022.710NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)51.044.250 25.022.710DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25.022.710DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ76.066.960 25.022.710Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 76.538.706 25.029.393Diğer Alacaklar6 324.982 4.007TOPLAM VARLIKLAR76.863.688 25.033.400YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar4 114.234 5.142TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)114.234 5.142TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)76.749.454 25.028.258Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)25.028.258Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)1.721.196 28.258Katılma Payı İhraç Tutarı (+)50.000.000 25.000.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 76.749.454 25.028.258Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 2.349.178 26.717Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 481.692 6.683ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.830.870 33.400Yönetim Ücretleri4, 8, 14 -401.508 -5.142Saklama Ücretleri8 -38.427Denetim Ücretleri8 -65.128Danışmanlık Ücretleri8 -447.917Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8, 13 -156.694ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.109.674 -5.142ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.721.196 28.258NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.721.196 28.258DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.721.196 28.258http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931368BIST