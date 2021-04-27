***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2021 18:00
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.044.250 22.710
Net Dönem Karı (Zararı)
1.721.196 28.258
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.302.616 -26.717
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.946
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.830.870 -26.717
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-481.692
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-211.883 1.135
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-320.975 -4.007
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
109.092 5.142
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.793.303 2.676
Alınan Faiz
2.830.870 20.034
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6.683
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
50.000.000 25.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
50.000.000 25.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
51.044.250 25.022.710
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
51.044.250 25.022.710
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25.022.710
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
76.066.960 25.022.710
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 76.538.706 25.029.393
Diğer Alacaklar
6 324.982 4.007
TOPLAM VARLIKLAR
76.863.688 25.033.400
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
4 114.234 5.142
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
114.234 5.142
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
76.749.454 25.028.258
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
25.028.258
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.721.196 28.258
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
50.000.000 25.000.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 76.749.454 25.028.258
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 2.349.178 26.717
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 481.692 6.683
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.830.870 33.400
Yönetim Ücretleri
4, 8, 14 -401.508 -5.142
Saklama Ücretleri
8 -38.427
Denetim Ücretleri
8 -65.128
Danışmanlık Ücretleri
8 -447.917
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8, 13 -156.694
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.109.674 -5.142
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.721.196 28.258
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.721.196 28.258
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.721.196 28.258
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931368
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