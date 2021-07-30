***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.020.043 -3.493.043Net Dönem Karı (Zararı)82.272 -1.140.833NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-357.546 -108.165Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -356.713 -108.165Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-833İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-3.101.482 -2.352.209Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-17.995 -16.470İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.083.487 -2.335.739FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-3.376.756 -3.601.207Alınan Faiz356.713 108.164FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.020.043 -3.493.043NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.020.043 -3.493.043DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.750.315 5.983.578DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.730.272 2.490.535Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 10.731.629 13.750.839Finansal Varlıklar7 21.883.209 18.799.722Diğer Varlıklar6 128.637 110.642TOPLAM VARLIKLAR32.743.475 32.661.203YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar4 525.000 525.000TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)4 525.000 525.000TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)32.218.475 32.136.203Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)32.136.203 14.130.840Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)82.272 -1.140.833TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)32.218.475 12.990.007Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 356.713 108.165Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 0 10.865Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 1.095.833 37.103ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.452.546 156.133Yönetim Ücretleri4, 14 -1.000.000 -1.000.000Saklama Ücretleri-25.303 -25.235Denetim Ücretleri-18.656 -50.150Danışmanlık Ücretleri-180.750 -76.798Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-14.555 -18.306Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8, 13 -131.010 -126.477ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.370.274 -1.296.966ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)82.272 -1.140.833NET DÖNEM KARI (ZARARI)82.272 -1.140.833DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)82.272 -1.140.833http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953572BIST