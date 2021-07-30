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***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.07.2021 19:51



***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.020.043 -3.493.043
Net Dönem Karı (Zararı)
82.272 -1.140.833
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-357.546 -108.165
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -356.713 -108.165
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-833
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.101.482 -2.352.209
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-17.995 -16.470
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.083.487 -2.335.739
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.376.756 -3.601.207
Alınan Faiz
356.713 108.164
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.020.043 -3.493.043
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.020.043 -3.493.043
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.750.315 5.983.578
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.730.272 2.490.535


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 10.731.629 13.750.839
Finansal Varlıklar
7 21.883.209 18.799.722
Diğer Varlıklar
6 128.637 110.642
TOPLAM VARLIKLAR
32.743.475 32.661.203
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4 525.000 525.000
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4 525.000 525.000
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
32.218.475 32.136.203


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
32.136.203 14.130.840
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
82.272 -1.140.833
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
32.218.475 12.990.007


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 356.713 108.165
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 0 10.865
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.095.833 37.103
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.452.546 156.133
Yönetim Ücretleri
4, 14 -1.000.000 -1.000.000
Saklama Ücretleri
-25.303 -25.235
Denetim Ücretleri
-18.656 -50.150
Danışmanlık Ücretleri
-180.750 -76.798
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-14.555 -18.306
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8, 13 -131.010 -126.477
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.370.274 -1.296.966
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
82.272 -1.140.833
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
82.272 -1.140.833
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
82.272 -1.140.833



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953572


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Tam 3.262 3.344 -28,10  
Yarım 1.577 1.618 -13,59  
Çeyrek 791 809 -6,80  
Gümüş.Ons 25,46 25,50 -0,04  
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