***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.07.2021 19:51
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.370.946 607.239
Net Dönem Karı (Zararı)
7.877.165 658.316
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-10.567.129 -935.369
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-9.946
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -9.131.563 -935.369
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.425.620
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
80.891 -51.077
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-480.326 -141.308
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
561.217 90.231
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.609.073 -328.130
Alınan Faiz
9.131.563 935.369
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.848.456
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
245.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
245.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
253.370.946 607.239
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
253.370.946 607.239
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 76.066.960 25.029.393
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 329.437.906 25.636.632
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 329.496.762 76.538.706
Diğer Varlıklar
6 805.308 324.982
TOPLAM VARLIKLAR
330.302.070 76.863.688
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
4 675.451 114.234
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
675.451 114.234
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
329.626.619 76.749.454
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
76.749.454 25.028.258
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
7.877.165 658.316
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
245.000.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
329.626.619 25.686.574
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 9.131.563 935.369
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 355.650 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.425.620 216.146
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10.912.833 1.151.515
Yönetim Ücretleri
4, 14 -964.671 -189.334
Saklama Ücretleri
-36.024
Denetim Ücretleri
-12.755 -17.700
Danışmanlık Ücretleri
-1.438.922 -180.141
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-122
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-583.174 -106.024
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
8 -3.035.668 -493.199
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.877.165 658.316
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.877.165 658.316
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)