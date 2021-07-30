***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.370.946 607.239Net Dönem Karı (Zararı)7.877.165 658.316NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-10.567.129 -935.369Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-9.946Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -9.131.563 -935.369Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.425.620İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER80.891 -51.077Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-480.326 -141.308Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler561.217 90.231FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-2.609.073 -328.130Alınan Faiz9.131.563 935.369Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.848.456FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI245.000.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit245.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)253.370.946 607.239NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)253.370.946 607.239DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 76.066.960 25.029.393DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 329.437.906 25.636.632Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 329.496.762 76.538.706Diğer Varlıklar6 805.308 324.982TOPLAM VARLIKLAR330.302.070 76.863.688YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar4 675.451 114.234TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)675.451 114.234TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)329.626.619 76.749.454Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)76.749.454 25.028.258Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)7.877.165 658.316Katılma Payı İhraç Tutarı (+)245.000.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)329.626.619 25.686.574Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 9.131.563 935.369Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 355.650 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 1.425.620 216.146ESAS FAALİYET GELİRLERİ10.912.833 1.151.515Yönetim Ücretleri4, 14 -964.671 -189.334Saklama Ücretleri-36.024Denetim Ücretleri-12.755 -17.700Danışmanlık Ücretleri-1.438.922 -180.141Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-122Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-583.174 -106.024ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)8 -3.035.668 -493.199ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.877.165 658.316NET DÖNEM KARI (ZARARI)7.877.165 658.316DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)