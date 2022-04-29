***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-93.265.630Net Dönem Karı (Zararı)26.581.248NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.420.109Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -1.420.109İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-119.846.878Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-70.740Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.308.235İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-123.084.373FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-94.685.739Alınan Faiz1.420.109FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI100.000.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit100.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.734.370NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.734.370DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.734.370Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 6.734.370Finansal Varlıklar7 123.084.373Diğer Varlıklar6 70.740TOPLAM VARLIKLAR129.889.483YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar4 3.308.235TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.308.235TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)126.581.248Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)26.581.248Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 100.000.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)126.581.248Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 1.420.109Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 10.348.094Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 20.045.945ESAS FAALİYET GELİRLERİ31.814.148Yönetim Ücretleri4,8,14 -4.452.055Saklama Ücretleri8 -11.264Danışmanlık Ücretleri8 -293.325Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -3.541Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler4,8,14 -472.715ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-5.232.900ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)26.581.248NET DÖNEM KARI (ZARARI)26.581.248DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)26.581.248http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025889BIST