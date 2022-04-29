***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 18:42
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-93.265.630
Net Dönem Karı (Zararı)
26.581.248
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.420.109
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.420.109
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-119.846.878
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-70.740
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.308.235
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-123.084.373
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-94.685.739
Alınan Faiz
1.420.109
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
100.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
100.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.734.370
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.734.370
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.734.370
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.734.370
Finansal Varlıklar
7 123.084.373
Diğer Varlıklar
6 70.740
TOPLAM VARLIKLAR
129.889.483
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
4 3.308.235
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.308.235
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
126.581.248
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
26.581.248
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 100.000.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
126.581.248
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 1.420.109
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 10.348.094
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 20.045.945
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
31.814.148
Yönetim Ücretleri
4,8,14 -4.452.055
Saklama Ücretleri
8 -11.264
Danışmanlık Ücretleri
8 -293.325
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.541
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
4,8,14 -472.715
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.232.900
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.581.248
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
26.581.248
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
26.581.248
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025889
BIST