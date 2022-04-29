***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-284.935.830 1.044.250Net Dönem Karı (Zararı)154.620.989 1.721.196NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-114.182.129 -3.302.616Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9.946Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-12.305.717 -2.830.870Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-101.876.412 -481.692İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-440.027.616 -211.883Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-637.241 -320.975Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.443.255 109.092İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-440.833.630 0FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-399.588.756 -1.793.303Alınan Faiz12.295.770 2.830.870Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)102.357.156 6.683FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI246.000.000 50.000.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit246.000.000 50.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-38.935.830 51.044.250NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-38.935.830 51.044.250DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 76.066.960 25.022.710DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ37.131.130 76.066.960Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 37.132.079 76.538.706Finansal Varlıklar7 440.833.630 0Diğer Varlıklar6 962.223 324.982TOPLAM VARLIKLAR478.927.932 76.863.688YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar4 1.557.489 114.234TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.557.489 114.234TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)477.370.443 76.749.454Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)76.749.454 25.028.258Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)154.620.989 1.721.196Katılma Payı İhraç Tutarı (+)246.000.000 50.000.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 477.370.443 76.749.454Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 12.305.717 2.830.870Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 50.171.223 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 101.876.412 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ164.353.352 2.830.870Yönetim Ücretleri4,8,14 -3.748.417 -401.508Saklama Ücretleri8 -152.346 -38.427Denetim Ücretleri8 -27.491 -65.128Danışmanlık Ücretleri8 -3.953.487 -447.917Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -647.141 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -1.203.481 -156.694ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-9.732.363 -1.109.674ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)154.620.989 1.721.196NET DÖNEM KARI (ZARARI)154.620.989 1.721.196DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)154.620.989 1.721.196http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025891BIST