***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 18:42
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-284.935.830 1.044.250
Net Dönem Karı (Zararı)
154.620.989 1.721.196
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-114.182.129 -3.302.616
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.946
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-12.305.717 -2.830.870
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-101.876.412 -481.692
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-440.027.616 -211.883
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-637.241 -320.975
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.443.255 109.092
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-440.833.630 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-399.588.756 -1.793.303
Alınan Faiz
12.295.770 2.830.870
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
102.357.156 6.683
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
246.000.000 50.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
246.000.000 50.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-38.935.830 51.044.250
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-38.935.830 51.044.250
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 76.066.960 25.022.710
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37.131.130 76.066.960
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 37.132.079 76.538.706
Finansal Varlıklar
7 440.833.630 0
Diğer Varlıklar
6 962.223 324.982
TOPLAM VARLIKLAR
478.927.932 76.863.688
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
4 1.557.489 114.234
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.557.489 114.234
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
477.370.443 76.749.454
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
76.749.454 25.028.258
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
154.620.989 1.721.196
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
246.000.000 50.000.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 477.370.443 76.749.454
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 12.305.717 2.830.870
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 50.171.223 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 101.876.412 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
164.353.352 2.830.870
Yönetim Ücretleri
4,8,14 -3.748.417 -401.508
Saklama Ücretleri
8 -152.346 -38.427
Denetim Ücretleri
8 -27.491 -65.128
Danışmanlık Ücretleri
8 -3.953.487 -447.917
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -647.141 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -1.203.481 -156.694
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-9.732.363 -1.109.674
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
154.620.989 1.721.196
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
154.620.989 1.721.196
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
154.620.989 1.721.196
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025891
BIST