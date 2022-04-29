***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-781.861.001Net Dönem Karı (Zararı)-1.867.916İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-779.993.085Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler140.916İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-780.134.001FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-781.861.001FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI794.355.415Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 794.35ot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 12.494.414Finansal Varlıklar7 780.134.001TOPLAM VARLIKLAR792.628.415YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar4 140.916TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)140.916TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)792.487.499Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-1.867.916Katılma Payı İhraç Tutarı (+)794.355.415TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)792.487.499Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -714.076Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 626.169ESAS FAALİYET GELİRLERİ-87.907Yönetim Ücretleri4,8,14 -140.916Danışmanlık Ücretleri8 -31.978Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -11.353Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.595.762ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.780.009ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.867.916NET DÖNEM KARI (ZARARI)-1.867.916DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-1.867.916http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025892BIST