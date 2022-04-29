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***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2022 18:42
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-781.861.001
Net Dönem Karı (Zararı)
-1.867.916
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-779.993.085
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
140.916
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-780.134.001
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-781.861.001
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
794.355.415
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 794.35ot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 12.494.414
Finansal Varlıklar
7 780.134.001
TOPLAM VARLIKLAR
792.628.415
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4 140.916
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
140.916
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
792.487.499


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-1.867.916
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
794.355.415
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
792.487.499


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -714.076
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 626.169
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-87.907
Yönetim Ücretleri
4,8,14 -140.916
Danışmanlık Ücretleri
8 -31.978
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -11.353
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.595.762
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.780.009
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.867.916
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.867.916
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.867.916



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025892


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Altın Gr. 891 892 0,41  
Cumhuriyet 6.082 6.174 2,00  
Tam 6.053 6.206 103,47  
Yarım 2.925 3.002 50,05  
Çeyrek 1.467 1.501 25,03  
Gümüş.Ons 22,63 22,67 -0,14  
Gümüş Gr. 10,82 10,85 0,01  
B. Petrol 108 108 0,03  
Seans Raporu 18:05
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