***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 18:42
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-64.538 -12.231.862
Net Dönem Karı (Zararı)
33.353.411 -1.994.637
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-35.992.193 -477.355
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 2.372
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-588.888 -202.030
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -35.403.305 -277.697
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-33.411.441 -10.238.102
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-29.253 -23.226
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-25.000 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-33.357.188 -10.214.876
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-36.050.223 -12.710.094
Alınan Faiz
582.380 202.030
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
35.403.305 276.202
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.000.000 20.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15.000.000 20.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.935.462 7.768.138
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.935.462 7.768.138
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.750.315 5.982.177
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28.685.777 13.750.315
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 28.692.808 13.750.839
Finansal Varlıklar
7 52.156.910 18.799.722
Diğer Varlıklar
6 139.895 110.642
TOPLAM VARLIKLAR
80.989.613 32.661.203
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
4 500.000 525.000
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
500.000 525.000
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
80.489.613 32.136.203
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
32.136.203 14.130.840
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 33.353.410 -1.994.637
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 15.000.000 20.000.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
80.489.613 32.136.203
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 588.888 199.134
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
0 131.625
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 35.403.305 277.697
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
35.992.193 608.456
Yönetim Ücretleri
4,8,14 -2.000.000 -2.000.000
Saklama Ücretleri
8 -50.796 -50.453
Denetim Ücretleri
8 -43.616 -62.906
Danışmanlık Ücretleri
8 -353.079 -186.120
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -191.292 -303.614
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.638.783 -2.603.093
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
33.353.410 -1.994.637
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
33.353.410 -1.994.637
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
33.353.410 -1.994.637
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025893
BIST