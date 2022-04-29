***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-64.538 -12.231.862Net Dönem Karı (Zararı)33.353.411 -1.994.637NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-35.992.193 -477.355Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 2.372Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-588.888 -202.030Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -35.403.305 -277.697İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-33.411.441 -10.238.102Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-29.253 -23.226Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-25.000 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-33.357.188 -10.214.876FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-36.050.223 -12.710.094Alınan Faiz582.380 202.030Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)35.403.305 276.202FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.000.000 20.000.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit15.000.000 20.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.935.462 7.768.138NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.935.462 7.768.138DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.750.315 5.982.177DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ28.685.777 13.750.315Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 28.692.808 13.750.839Finansal Varlıklar7 52.156.910 18.799.722Diğer Varlıklar6 139.895 110.642TOPLAM VARLIKLAR80.989.613 32.661.203YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar4 500.000 525.000TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)500.000 525.000TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)80.489.613 32.136.203Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)32.136.203 14.130.840Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 33.353.410 -1.994.637Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 15.000.000 20.000.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)80.489.613 32.136.203Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 588.888 199.134Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar0 131.625Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 35.403.305 277.697ESAS FAALİYET GELİRLERİ35.992.193 608.456Yönetim Ücretleri4,8,14 -2.000.000 -2.000.000Saklama Ücretleri8 -50.796 -50.453Denetim Ücretleri8 -43.616 -62.906Danışmanlık Ücretleri8 -353.079 -186.120Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -191.292 -303.614ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.638.783 -2.603.093ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)33.353.410 -1.994.637NET DÖNEM KARI (ZARARI)33.353.410 -1.994.637DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)33.353.410 -1.994.637http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025893BIST