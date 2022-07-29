***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.326.410 -3.020.043Net Dönem Karı (Zararı)4.220.474 82.272NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.873.091 -357.546Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -635.722 -356.713Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-3.237.369 -833İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-5.553.335 -3.101.482Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-31.785 -3.083.487Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-500.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-5.021.550 -17.995FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-5.205.952 -3.376.756Alınan Faiz635.722 356.713Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)3.243.820FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.326.410 -3.020.043NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.326.410 -3.020.043DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 28.685.777 13.750.315DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 27.359.367 10.730.272Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 27.359.947 28.692.808Finansal Varlıklar7 57.178.460 52.156.910Diğer Varlıklar6 171.680 139.895TOPLAM VARLIKLAR84.710.087 80.989.613YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar4 0 500.000TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)4 0 500.000TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)84.710.087 80.489.613Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)80.489.613 32.136.203Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)4.220.474 82.272TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 84.710.087 32.218.475Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 635.722 356.713Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 1.619.514 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 3.237.369 1.095.833ESAS FAALİYET GELİRLERİ5.492.605 1.452.546 0Yönetim Ücretleri4,14 -1.000.000 -1.000.000Saklama Ücretleri-33.506 -25.303Denetim Ücretleri-42.461 -18.656Danışmanlık Ücretleri-64.900 -180.750Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-29.392 -14.555Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -101.872 -131.010ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.272.131 -1.370.274ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.220.474 82.272 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.220.474 82.272 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.220.474 82.272 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049949BIST