***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 21:16
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.326.410 -3.020.043
Net Dönem Karı (Zararı)
4.220.474 82.272
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.873.091 -357.546
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -635.722 -356.713
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.237.369 -833
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-5.553.335 -3.101.482
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-31.785 -3.083.487
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-500.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-5.021.550 -17.995
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.205.952 -3.376.756
Alınan Faiz
635.722 356.713
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.243.820
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.326.410 -3.020.043
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.326.410 -3.020.043
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 28.685.777 13.750.315
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 27.359.367 10.730.272
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 27.359.947 28.692.808
Finansal Varlıklar
7 57.178.460 52.156.910
Diğer Varlıklar
6 171.680 139.895
TOPLAM VARLIKLAR
84.710.087 80.989.613
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
4 0 500.000
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4 0 500.000
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
84.710.087 80.489.613
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
80.489.613 32.136.203
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.220.474 82.272
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 84.710.087 32.218.475
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 635.722 356.713
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.619.514 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 3.237.369 1.095.833
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.492.605 1.452.546 0
Yönetim Ücretleri
4,14 -1.000.000 -1.000.000
Saklama Ücretleri
-33.506 -25.303
Denetim Ücretleri
-42.461 -18.656
Danışmanlık Ücretleri
-64.900 -180.750
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-29.392 -14.555
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -101.872 -131.010
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.272.131 -1.370.274
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.220.474 82.272 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.220.474 82.272 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.220.474 82.272 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049949
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