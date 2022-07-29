***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.597.288Net Dönem Karı (Zararı)1.738.205NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.695.277Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -2.695.277İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-140.917Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-140.917FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.097.989Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)2.695.277FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.597.288NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.597.288DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ12.494.415DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 14.091.703Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 14.091.703 12.494.414Finansal Varlıklar7 780.134.001 780.134.001TOPLAM VARLIKLAR794.225.704 792.628.415YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar140.916TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)0 140.916TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)794.225.704 792.487.499Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)792.487.499Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)1.738.205TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 794.225.704 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 275.424Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 2.695.277ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.970.701Yönetim Ücretleri8 -813.707Saklama Ücretleri8 -287.138Denetim Ücretleri8 -53.698Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -77.953ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)4, 8, 14 -1.232.496ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.738.205NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.738.205DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.738.205http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049950BIST