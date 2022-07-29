***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 21:16
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.597.288
Net Dönem Karı (Zararı)
1.738.205
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.695.277
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -2.695.277
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-140.917
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-140.917
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.097.989
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.695.277
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.597.288
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.597.288
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.494.415
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.091.703
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 14.091.703 12.494.414
Finansal Varlıklar
7 780.134.001 780.134.001
TOPLAM VARLIKLAR
794.225.704 792.628.415
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
140.916
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
0 140.916
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
794.225.704 792.487.499
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
792.487.499
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.738.205
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 794.225.704 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 275.424
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 2.695.277
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.970.701
Yönetim Ücretleri
8 -813.707
Saklama Ücretleri
8 -287.138
Denetim Ücretleri
8 -53.698
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -77.953
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
4, 8, 14 -1.232.496
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.738.205
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.738.205
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.738.205
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049950
BIST