***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 21:30
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.839.884 0
Net Dönem Karı (Zararı)
-3.186.406
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
4.677.808 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -522.903
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5.200.711
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.651.970 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-26.070
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.308.220
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-317.680
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.160.568 0
Alınan Faiz
522.903
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.202.219
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
50.000.000 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 50.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
43.160.116 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
43.160.116 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.734.370
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 49.894.486
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 49.895.994 6.734.370
Finansal Varlıklar
7 123.402.054 123.084.373
Diğer Varlıklar
6 96.810 70.740
TOPLAM VARLIKLAR
173.394.858 129.889.483
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 16 3.308.235
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
16 3.308.235
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
173.394.842 126.581.248
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
126.581.248 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-3.186.406 26.581.248
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 50.000.000 100.000.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 173.394.842 126.581.248
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 522.903
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
5.200.711
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.723.614
Yönetim Ücretleri
-8.435.096
Saklama Ücretleri
8 -73.090
Denetim Ücretleri
8 -46.937
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -81.866
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-273.031
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
4, 8, 14 -8.910.020
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.186.406
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.186.406
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.186.406
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050001
BIST