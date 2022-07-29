Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.07.2022 21:30
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.839.884 0
Net Dönem Karı (Zararı)
-3.186.406
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
4.677.808 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -522.903
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5.200.711
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.651.970 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-26.070
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.308.220
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-317.680
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.160.568 0
Alınan Faiz
522.903
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.202.219
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
50.000.000 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 50.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
43.160.116 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
43.160.116 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.734.370
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 49.894.486


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 49.895.994 6.734.370
Finansal Varlıklar
7 123.402.054 123.084.373
Diğer Varlıklar
6 96.810 70.740
TOPLAM VARLIKLAR
173.394.858 129.889.483
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 16 3.308.235
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
16 3.308.235
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
173.394.842 126.581.248


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
126.581.248 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-3.186.406 26.581.248
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 50.000.000 100.000.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 173.394.842 126.581.248


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 522.903
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
5.200.711
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.723.614
Yönetim Ücretleri
-8.435.096
Saklama Ücretleri
8 -73.090
Denetim Ücretleri
8 -46.937
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -81.866
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-273.031
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
4, 8, 14 -8.910.020
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.186.406
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.186.406
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.186.406



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050001


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.592
Değişim :  1,93% |  49,05
Açılış :  2.548  
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.594 En Düşük
2.539
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UTPYA 12,23 1.702.285 % 9,98  
UZERB 38,56 1.463.070 % 9,98  
KRPLS 5,65 551.528.428 % 9,92  
BEYAZ 11,20 19.182.549 % 9,91  
ICBCT 6,25 65.791.907 % 9,84  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9111 17,9135 % -0,05  
Euro 18,3127 18,3689 % 0,51  
Sterlin 21,7756 21,8848 % 0,01  
Frank 18,7695 18,8825 % 0,33  
Riyal 4,7592 4,7830 % -0,02  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.766 1.766 10,44  
Altın Gr. 1.017 1.018 4,97  
Cumhuriyet 6.711 6.812 2,00  
Tam 6.777 6.865 31,00  
Yarım 3.302 3.356 15,00  
Çeyrek 1.656 1.678 8,00  
Gümüş.Ons 20,32 20,40 0,35  
Gümüş Gr. 11,72 11,74 0,19  
B. Petrol 104 104 1,96  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru