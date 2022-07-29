***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.839.884 0Net Dönem Karı (Zararı)-3.186.406NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER4.677.808 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -522.903Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler5.200.711İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-3.651.970 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-26.070Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.308.220İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-317.680FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-2.160.568 0Alınan Faiz522.903Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-5.202.219FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI50.000.000 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 50.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)43.160.116 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)43.160.116 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.734.370DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 49.894.486Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 49.895.994 6.734.370Finansal Varlıklar7 123.402.054 123.084.373Diğer Varlıklar6 96.810 70.740TOPLAM VARLIKLAR173.394.858 129.889.483YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 16 3.308.235TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)16 3.308.235TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)173.394.842 126.581.248Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)126.581.248 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-3.186.406 26.581.248Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 50.000.000 100.000.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 173.394.842 126.581.248Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 522.903Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar5.200.711ESAS FAALİYET GELİRLERİ5.723.614Yönetim Ücretleri-8.435.096Saklama Ücretleri8 -73.090Denetim Ücretleri8 -46.937Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -81.866Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-273.031ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)4, 8, 14 -8.910.020ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-3.186.406NET DÖNEM KARI (ZARARI)-3.186.406DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-3.186.406http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050001BIST