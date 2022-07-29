***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 21:58
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-39.436.115 8.370.946
Net Dönem Karı (Zararı)
7.130.667 7.877.165
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.476.080 -10.567.129
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-9.946
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-905.297 -9.131.563
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-6.570.783 -1.425.620
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-46.559.368 80.891
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-44.847 -480.326
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.678.830 561.217
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-49.193.351
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-46.904.781 -2.609.073
Alınan Faiz
905.297 9.131.563
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6.563.369 1.848.456
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
130.000.000 245.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
90.563.885 253.370.946
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
90.563.885 253.370.946
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37.131.129 76.066.960
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
127.695.014 329.437.906
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 127.703.378 37.132.079
Finansal Varlıklar
7 490.026.980 440.833.630
Diğer Varlıklar
6 1.007.070 962.223
TOPLAM VARLIKLAR
618.737.428 478.927.932
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
4 4.236.318 1.557.489
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.236.318 1.557.489
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
614.501.110 477.370.443
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
477.370.443 76.749.454
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
7.130.667 7.877.165
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
130.000.000 245.000.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 614.501.110 329.626.619
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 896.933 9.131.563
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 7.470.743 355.650
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 6.570.783 1.425.620
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14.938.459 10.912.833
Yönetim Ücretleri
4,14,8 -3.958.647 -964.671
Saklama Ücretleri
8 -229.730 -36.024
Denetim Ücretleri
8 -17.700 -12.755
Danışmanlık Ücretleri
8 -2.366.463 -1.438.922
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -234.854 -122
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -461.771 -583.174
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-7.269.165 -3.035.668
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.669.294 7.877.165
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
15 -538.627 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.130.667 7.877.165
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.130.667 7.877.165
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050028
BIST