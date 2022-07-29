***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-39.436.115 8.370.946Net Dönem Karı (Zararı)7.130.667 7.877.165NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-7.476.080 -10.567.129Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-9.946Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-905.297 -9.131.563Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-6.570.783 -1.425.620İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-46.559.368 80.891Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-44.847 -480.326Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.678.830 561.217İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-49.193.351FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-46.904.781 -2.609.073Alınan Faiz905.297 9.131.563Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)6.563.369 1.848.456FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI130.000.000 245.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)90.563.885 253.370.946NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)90.563.885 253.370.946DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ37.131.129 76.066.960DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ127.695.014 329.437.906Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 127.703.378 37.132.079Finansal Varlıklar7 490.026.980 440.833.630Diğer Varlıklar6 1.007.070 962.223TOPLAM VARLIKLAR618.737.428 478.927.932YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar4 4.236.318 1.557.489TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)4.236.318 1.557.489TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)614.501.110 477.370.443Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)477.370.443 76.749.454Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)7.130.667 7.877.165Katılma Payı İhraç Tutarı (+)130.000.000 245.000.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 614.501.110 329.626.619Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 896.933 9.131.563Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 7.470.743 355.650Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 6.570.783 1.425.620ESAS FAALİYET GELİRLERİ14.938.459 10.912.833Yönetim Ücretleri4,14,8 -3.958.647 -964.671Saklama Ücretleri8 -229.730 -36.024Denetim Ücretleri8 -17.700 -12.755Danışmanlık Ücretleri8 -2.366.463 -1.438.922Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -234.854 -122Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -461.771 -583.174ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-7.269.165 -3.035.668ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.669.294 7.877.165FİNANSMAN GİDERLERİ (-)15 -538.627 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)7.130.667 7.877.165DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)7.130.667 7.877.165http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050028BIST