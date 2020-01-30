***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYok.AçıklamalarMaxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait faaliyet raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815657BIST