***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYok.AçıklamalarMaxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin01.01.2020 - 31.03.2020 dönemine ait faaliyet raporu ilişikte PDF dosya olarak yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841129BIST