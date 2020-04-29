***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
29.04.2020 16:44
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok.
Açıklamalar
Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin
01.01.2020 - 31.03.2020 dönemine ait faaliyet raporu ilişikte PDF dosya olarak yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841129
BIST
16:30101.539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 831,66
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.743
En Düşük
100.579
16:306,9830
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0032
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9936
En Düşük
6,9716
16:307,5867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0290
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6008
En Düşük
7,5446
16:30382,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -1,82
|Açılış
|: 382,09
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
381,39
BIST En Aktif Hisseler
|MERKO
|1,43
|41.599.317
|% 10,00
|
|ADESE
|1,54
|133.088.479
|% 10,00
|
|PINSU
|7,81
|4.625.761
|% 10,00
|
|AVOD
|2,75
|138.253.212
|% 10,00
|
|KFEIN
|18,04
|138.705.699
|% 10,00
|
|CASA
|16,29
|192.548
|% -9,95
|
|EMNIS
|2,32
|21.020
|% -9,02
|
|NIBAS
|7,50
|1.414.558
|% -6,25
|
|IHGZT
|4,03
|582.686
|% -5,62
|
|QNBFB
|50,70
|11.180.413
|% -5,59
|
|MGROS
|30,36
|1.075.039.731
|% 4,69
|
|GARAN
|8,43
|555.845.638
|% 1,44
|
|THYAO
|10,62
|517.171.980
|% -0,28
|
|SOKM
|11,76
|494.476.347
|% -2,81
|
|ASELS
|27,56
|430.580.144
|% 0,73
|
|ODAS
|1,78
|257.806.434
|% 2,89
|
|CEMAS
|1,12
|151.274.300
|% 5,66
|
|IHLGM
|1,08
|126.898.622
|% 2,86
|
|ADESE
|1,54
|133.088.479
|% 10,00
|
|PETKM
|3,55
|310.362.685
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6612
|8,7046
|% 0,08
|
|Frank
|7,1570
|7,2002
|% 0,28
|
|Riyal
|1,8532
|1,8625
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|-6,69
|
|Altın Gr.
|382
|382
|-1,85
|
|Cumhuriyet
|2.449
|2.506
|-8,80
|
|Tam
|2.513
|2.568
|-9,00
|
|Yarım
|1.225
|1.255
|-4,40
|
|Çeyrek
|614
|628
|-2,20
|
|Gümüş.Ons
|15,18
|15,21
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,01
|
|B. Petrol
|24,44
|24,44
|1,70
|