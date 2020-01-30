***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
30.01.2020 19:10
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 5.000.000 -36.654 4.963.346
Transferler
-36.654 36.654 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11 3.159 3.159 3.159
Dönem Karı (Zararı)
-1.731.592 -1.731.592 -1.731.592
Dönem Sonu Bakiyeler
13 5.000.000 3.159 -36.654 -1.731.592 3.234.913 3.234.913
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 5.000.000 3.159 -36.654 -1.731.592 3.234.913 3.234.913
Transferler
-1.731.592 1.731.592 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11 3.398 3.398 3.398
Dönem Karı (Zararı)
-781.741 -781.741 -781.741
Dönem Sonu Bakiyeler
13 5.000.000 6.557 -1.768.246 -781.741 2.456.570 2.456.570
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.465.036 -1.468.569
Dönem Karı (Zararı)
-781.741 -1.731.592
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-106.886 -553.973
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6, 7 163.608 3.338
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
40.310 183.186
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 40.502 182.760
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 -192 426
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-310.804 -740.497
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -457.115 -740.497
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7 146.311 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-634.357 69.966
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-505.142 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-505.142 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-111.670 -494
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -6.531 -7.243
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.602 40.079
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.311 7.376
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.682 92.445
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.405 -62.197
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
25.221 -79.147
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-49.626 16.950
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.522.984 -2.215.599
Alınan Faiz
458.613 747.030
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-153.981 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 -246.684 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.085 -17.883
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.085 -17.883
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -17.085 -17.883
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.482.121 -1.486.452
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.482.121 -1.486.452
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.481.717 4.968.169
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.999.596 3.481.717
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.999.929 3.483.357
Ticari Alacaklar
3 505.142 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
505.142 0
Diğer Alacaklar
3 112.164 494
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
112.164 494
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 68.877 88.859
Diğer Dönen Varlıklar
9 8.536 7.243
ARA TOPLAM
2.694.648 3.579.953
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.694.648 3.579.953
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
6 27.847 16.866
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 620.732 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 1.934 4.255
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
650.513 21.121
TOPLAM VARLIKLAR
3.345.161 3.601.074
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
3 122.393 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
122.393 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
122.393 0
Ticari Borçlar
5 34.477 40.079
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 34.477 40.079
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 16.367 14.056
Diğer Borçlar
5 31.345 14.663
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
31.345 14.663
Kısa Vadeli Karşılıklar
11 38.615 169.767
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
38.615 169.767
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 64.977 114.603
ARA TOPLAM
308.174 353.168
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
308.174 353.168
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 553.149 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3 553.149 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
553.149 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
27.268 12.993
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 27.268 12.993
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
580.417 12.993
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
888.591 366.161
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.456.570 3.234.913
Ödenmiş Sermaye
13 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.557 3.159
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.557 3.159
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.557 3.159
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.768.246 -36.654
Net Dönem Karı veya Zararı
-781.741 -1.731.592
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.456.570 3.234.913
TOPLAM KAYNAKLAR
3.345.161 3.601.074
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 1.962.825 740.497
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.962.825 740.497
BRÜT KAR (ZARAR)
1.962.825 740.497
Genel Yönetim Giderleri
15 -2.757.924 -2.470.729
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 17.406 300
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -4.048 -1.660
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-781.741 -1.731.592
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-781.741 -1.731.592
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-781.741 -1.731.592
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-781.741 -1.731.592
DÖNEM KARI (ZARARI)
-781.741 -1.731.592
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-781.741 -1.731.592
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.398 3.159
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 3.398 3.159
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.398 3.159
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-778.343 -1.728.433
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-778.343 -1.728.433
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815656
BIST