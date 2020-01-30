***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 5.000.000 -36.654 4.963.346Transferler-36.654 36.654 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)11 3.159 3.159 3.159Dönem Karı (Zararı)-1.731.592 -1.731.592 -1.731.592Dönem Sonu Bakiyeler13 5.000.000 3.159 -36.654 -1.731.592 3.234.913 3.234.913Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 5.000.000 3.159 -36.654 -1.731.592 3.234.913 3.234.913Transferler-1.731.592 1.731.592 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)11 3.398 3.398 3.398Dönem Karı (Zararı)-781.741 -781.741 -781.741Dönem Sonu Bakiyeler13 5.000.000 6.557 -1.768.246 -781.741 2.456.570 2.456.570Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.465.036 -1.468.569Dönem Karı (Zararı)-781.741 -1.731.592Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-106.886 -553.973Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6, 7 163.608 3.338Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler40.310 183.186Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 40.502 182.760Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16 -192 426Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-310.804 -740.497Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler14 -457.115 -740.497Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler7 146.311 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-634.357 69.966Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-505.142 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-505.142 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-111.670 -494Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -6.531 -7.243Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.602 40.079Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)2.311 7.376Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16.682 92.445İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-24.405 -62.197Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)25.221 -79.147Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-49.626 16.950Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.522.984 -2.215.599Alınan Faiz458.613 747.030Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-153.981 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7 -246.684 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-17.085 -17.883Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-17.085 -17.883Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -17.085 -17.883FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.482.121 -1.486.452NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.482.121 -1.486.452DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.481.717 4.968.169DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.999.596 3.481.717Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.999.929 3.483.357Ticari Alacaklar3 505.142 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar505.142 0Diğer Alacaklar3 112.164 494İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar112.164 494Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 68.877 88.859Diğer Dönen Varlıklar9 8.536 7.243ARA TOPLAM2.694.648 3.579.953TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.694.648 3.579.953DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar6 27.847 16.866Kullanım Hakkı Varlıkları7 620.732 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 1.934 4.255TOPLAM DURAN VARLIKLAR650.513 21.121TOPLAM VARLIKLAR3.345.161 3.601.074KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3 122.393 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar122.393 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar122.393 0Ticari Borçlar5 34.477 40.079İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 34.477 40.079Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 16.367 14.056Diğer Borçlar5 31.345 14.663İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar31.345 14.663Kısa Vadeli Karşılıklar11 38.615 169.767Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar38.615 169.767Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 64.977 114.603ARA TOPLAM308.174 353.168TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER308.174 353.168UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 553.149 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3 553.149 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar553.149 0Uzun Vadeli Karşılıklar27.268 12.993Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 27.268 12.993TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER580.417 12.993TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER888.591 366.161ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.456.570 3.234.913Ödenmiş Sermaye13 5.000.000 5.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.557 3.159Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.557 3.159Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.557 3.159Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.768.246 -36.654Net Dönem Karı veya Zararı-781.741 -1.731.592TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.456.570 3.234.913TOPLAM KAYNAKLAR3.345.161 3.601.074Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 1.962.825 740.497TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.962.825 740.497BRÜT KAR (ZARAR)1.962.825 740.497Genel Yönetim Giderleri15 -2.757.924 -2.470.729Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 17.406 300Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -4.048 -1.660ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-781.741 -1.731.592FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-781.741 -1.731.592SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-781.741 -1.731.592SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-781.741 -1.731.592DÖNEM KARI (ZARARI)-781.741 -1.731.592Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-781.741 -1.731.592Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar3.398 3.159Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 3.398 3.159Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.398 3.159TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-778.343 -1.728.433Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-778.343 -1.728.433http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815656BIST