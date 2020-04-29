***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 3.159 -36.654 -1.731.592 3.234.913 3.234.913Transferler-1.731.592 1.731.592 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.089 1.089 1.089Dönem Karı (Zararı)-650.973 -650.973 5.000.000 4.248 -1.768.246 -650.973 2.585.029 2.585.029Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 6.557 -1.768.246 -781.741 2.456.570 2.456.570Transferler-781.741 781.741 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.355 7.355 7.355Dönem Karı (Zararı)-120.260 -120.260 -120.260Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 13.912 -2.549.987 -120.260 2.343.665 2.343.665Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-189.885 -904.991Dönem Karı (Zararı)-120.260 -650.973Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler37.812 -13.037Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6,7 41.304 40.450Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler73.437 56.991Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler73.432 57.101Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler5 -110Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-22.119 -110.478Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler13 -52.472 -148.890Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler30.353 38.412Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-54.810 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-60.919 -322.209Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-88.818 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-88.818 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler79.305 -210.345Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)3.206 -5.641Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-17.012 -1.377İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-17.012 -1.377Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.631 4.633Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-30.930 -14.133İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-95.346Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-4.182 -14.789Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-857 -80.557Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-143.367 -986.219Alınan Faiz41.243 146.880Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-31.563 -3.981Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-56.198 -61.671YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-189.885 -904.991NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-189.885 -904.991DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.999.597 3.481.717DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.809.712 2.576.726Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.821.269 1.999.929Ticari Alacaklar593.960 505.142İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 593.960 505.142Diğer Alacaklar29.698 112.164İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 29.698 112.164Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 75.064 68.877Diğer Dönen Varlıklar9 6.486 8.536ARA TOPLAM2.526.477 2.694.648TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.526.477 2.694.648DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar6 25.596 27.847Kullanım Hakkı Varlıkları7 577.112 620.732Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 1.354 1.934TOPLAM DURAN VARLIKLAR604.062 650.513TOPLAM VARLIKLAR3.130.539 3.345.161KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar85.686 122.393İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar85.686 122.393Ticari Borçlar5 17.465 34.477İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 17.465 34.477Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 14.736 16.367Diğer Borçlar415 31.345İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar415 31.345Kısa Vadeli Karşılıklar79.822 38.615Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 79.822 38.615Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 64.119 64.977ARA TOPLAM262.243 308.174TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER262.243 308.174UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar504.056 553.149İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar504.056 553.149Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 504.056 553.149Uzun Vadeli Karşılıklar20.575 27.268Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 20.575 27.268TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER524.631 580.417TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER786.874 888.591ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.343.665 2.456.570Ödenmiş Sermaye12 5.000.000 5.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13.912 6.557Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13.912 6.557Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13.912 6.557Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-2.549.987 -1.768.246Net Dönem Karı veya Zararı-120.260 -781.741TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.343.665 2.456.570TOPLAM KAYNAKLAR3.130.539 3.345.161Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 646.432 148.890TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)646.432 148.890BRÜT KAR (ZARAR)646.432 148.890Genel Yönetim Giderleri14 -819.622 -798.731Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler55.016 735Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -2.086 -1.867ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-120.260 -650.973FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-120.260 -650.973SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-120.260 -650.973SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-120.260 -650.973DÖNEM KARI (ZARARI)-120.260 -650.973Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-120.260 -650.973Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar7.355 1.089Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.355 1.089Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.355 1.089TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-112.905 -649.884Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-112.905 -649.884http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841128BIST