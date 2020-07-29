***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 3.159 -36.654 -1.731.592 3.234.913 3.234.913Transferler-1.731.592 1.731.592 0 0Dönem Karı (Zararı)-712.583 -712.583 -712.583Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)11.197 11.197 11.197Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 14.356 -1.768.246 -712.583 2.533.527 2.533.527Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 6.557 -1.768.246 -781.741 2.456.570 2.456.570Transferler-781.741 781.741 0 0Dönem Karı (Zararı)-353.558 -353.558 -353.558Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)4.969 4.969 4.969Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 11.526 -2.549.987 -353.558 2.107.981 2.107.981Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-334.143 -1.338.387Dönem Karı (Zararı)-353.558 -712.583Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler64.693 -40.240Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6, 7 82.607 81.187Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler72.519 77.460Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler72.535 77.635Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-16 -175Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-35.623 -198.887Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler12 -95.016 -274.529Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler7 59.393 75.642Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-54.810 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler9.751 -580.631Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-90.232 -500.000İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-90.232 -500.000Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler78.409 -17.224Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)6.412 -2.021Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler54.265 -2.838İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)54.265 -2.838Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-4.739 2.338Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-24.109 -14.183İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-24.109 -14.183İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.255 -46.703Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-11.335 3.467Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.080 -50.170Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-279.114 -1.333.454Alınan Faiz88.929 272.390Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-31.563 -153.981Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7 -112.395 -123.342YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -5.174Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -5.174Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 0 -5.174FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-334.143 -1.343.561NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-334.143 -1.343.561DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.999.597 3.481.717DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.665.454 2.138.156Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.671.890 1.999.929Ticari Alacaklar595.374 505.142İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 595.374 505.142Diğer Alacaklar33.755 112.164İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 33.755 112.164Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 82.217 68.877Diğer Dönen Varlıklar8 119 8.536ARA TOPLAM2.383.355 2.694.648TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.383.355 2.694.648DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar6 23.347 27.847Kullanım Hakkı Varlıkları7 538.638 620.732Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 774 1.934TOPLAM DURAN VARLIKLAR562.759 650.513TOPLAM VARLIKLAR2.946.114 3.345.161KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3 161.054 122.393İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar161.054 122.393Ticari Borçlar5 88.742 34.477İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 88.742 34.477Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 11.628 16.367Diğer Borçlar5 7.236 31.345İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7.236 31.345Kısa Vadeli Karşılıklar78.332 38.615Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 78.332 38.615Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8 66.058 64.977ARA TOPLAM413.050 308.174TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER413.050 308.174UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 401.529 553.149İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3 401.529 553.149Kiralama İşlemlerinden Borçlar401.529 553.149Uzun Vadeli Karşılıklar10 23.554 27.268Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 23.554 27.268TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER425.083 580.417TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER838.133 888.591ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.107.981 2.456.570Ödenmiş Sermaye11 5.000.000 5.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11.526 6.557Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11.526 6.557Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11.526 6.557Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-2.549.987 -1.768.246Net Dönem Karı veya Zararı-353.558 -781.741TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.107.981 2.456.570TOPLAM KAYNAKLAR2.946.114 3.345.161Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 1.284.350 774.529 637.918 625.639TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.284.350 774.529 637.918 625.639BRÜT KAR (ZARAR)1.284.350 774.529 637.918 625.639Genel Yönetim Giderleri13 -1.690.648 -1.490.890 -871.026 -692.159Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler55.091 6.132 75 5.397Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -2.351 -2.354 -265 -487ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-353.558 -712.583 -233.298 -61.610FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-353.558 -712.583 -233.298 -61.610SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-353.558 -712.583 -233.298 -61.610SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-353.558 -712.583 -233.298 -61.610DÖNEM KARI (ZARARI)-353.558 -712.583 -233.298 -61.610Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-353.558 -712.583 -233.298 -61.610Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar4.969 11.197 -2.386 10.108Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.969 11.197 -2.386 10.108Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.969 11.197 -2.386 10.108TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-348.589 -701.386 -235.684 -51.502Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-348.589 -701.386 -235.684 -51.502http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863670BIST