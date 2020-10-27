***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2020 17:49
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.813 8.813 8.813
Dönem Karı (Zararı)
-749.474 -749.474 -749.474
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 11.972 -1.768.246 -749.474 2.494.252 2.494.252
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 6.557 -1.768.246 -781.741 2.456.570 2.456.570
Transferler
-781.741 781.741 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.064 3.064 3.064
Dönem Karı (Zararı)
-328.238 -328.238 -328.238
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 9.621 -2.549.987 -328.238 2.131.396 2.131.396
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-286.343 -1.374.918
Dönem Karı (Zararı)
-328.238 -749.474
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
64.341 -88.623
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6, 7 123.910 122.192
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
42.852 62.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
42.861 62.382
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-9 -180
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-47.611 -273.017
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -134.663 -384.647
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
87.052 111.630
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-54.810 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
47.967 -583.717
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-92.798 -500.000
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-92.798 -500.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
80.909 -51.260
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-274 -8.544
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.822 -9.212
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
30.822 -9.212
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.739 2.311
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.513 -5.128
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
55.560 -11.884
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
50.597 38.096
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
4.963 -49.980
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-215.930 -1.421.814
Alınan Faiz
129.743 385.890
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-31.563 -153.981
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-168.593 -185.013
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -11.129
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 0 -11.129
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-286.343 -1.386.047
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-286.343 -1.386.047
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.999.597 3.481.717
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.713.254 2.095.670
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.718.516 1.999.929
Ticari Alacaklar
597.940 505.142
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 597.940 505.142
Diğer Alacaklar
31.255 112.164
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 31.255 112.164
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 20.285 68.877
Diğer Dönen Varlıklar
9 6.805 8.536
ARA TOPLAM
2.374.801 2.694.648
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.374.801 2.694.648
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
6 21.098 27.847
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 500.163 620.732
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 194 1.934
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
521.455 650.513
TOPLAM VARLIKLAR
2.896.256 3.345.161
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
169.241 122.393
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
169.241 122.393
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
169.241 122.393
Ticari Borçlar
5 65.299 34.477
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 65.299 34.477
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 11.628 16.367
Diğer Borçlar
9.832 31.345
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 5.699 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 4.133 31.345
Kısa Vadeli Karşılıklar
47.556 38.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 47.556 38.615
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 69.939 64.977
ARA TOPLAM
373.495 308.174
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
373.495 308.174
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
364.804 553.149
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
364.804 553.149
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 364.804 553.149
Uzun Vadeli Karşılıklar
26.561 27.268
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 26.561 27.268
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
391.365 580.417
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
764.860 888.591
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.131.396 2.456.570
Ödenmiş Sermaye
12 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.621 6.557
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.621 6.557
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.621 6.557
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.549.987 -1.768.246
Net Dönem Karı veya Zararı
-328.238 -781.741
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.131.396 2.456.570
TOPLAM KAYNAKLAR
2.896.256 3.345.161
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 1.927.425 1.385.470 643.075 610.941
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.927.425 1.385.470 643.075 610.941
BRÜT KAR (ZARAR)
1.927.425 1.385.470 643.075 610.941
Genel Yönetim Giderleri
14 -2.308.113 -2.149.376 -617.465 -658.486
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
55.091 17.395 0 11.263
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -2.641 -2.963 -290 -609
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-328.238 -749.474 25.320 -36.891
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-328.238 -749.474 25.320 -36.891
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-328.238 -749.474 25.320 -36.891
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-328.238 -749.474 25.320 -36.891
DÖNEM KARI (ZARARI)
-328.238 -749.474 25.320 -36.891
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-328.238 -749.474 25.320 -36.891
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.064 8.813 -1.905 -2.384
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.064 8.813 -1.905 -2.384
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.064 8.813 -1.905 -2.384
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-325.174 -740.661 23.415 -39.275
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-325.174 -740.661 23.415 -39.275
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884376
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