***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)8.813 8.813 8.813Dönem Karı (Zararı)-749.474 -749.474 -749.474Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 11.972 -1.768.246 -749.474 2.494.252 2.494.252Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 6.557 -1.768.246 -781.741 2.456.570 2.456.570Transferler-781.741 781.741 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.064 3.064 3.064Dönem Karı (Zararı)-328.238 -328.238 -328.238Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 9.621 -2.549.987 -328.238 2.131.396 2.131.396Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-286.343 -1.374.918Dönem Karı (Zararı)-328.238 -749.474Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler64.341 -88.623Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6, 7 123.910 122.192Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler42.852 62.202Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler42.861 62.382Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-9 -180Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-47.611 -273.017Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler13 -134.663 -384.647Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler87.052 111.630Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-54.810 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler47.967 -583.717Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-92.798 -500.000İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-92.798 -500.000Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler80.909 -51.260Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-274 -8.544Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler30.822 -9.212İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)30.822 -9.212Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-4.739 2.311Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-21.513 -5.128İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler55.560 -11.884Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)50.597 38.096Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)4.963 -49.980Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-215.930 -1.421.814Alınan Faiz129.743 385.890Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-31.563 -153.981Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-168.593 -185.013YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -11.129Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 0 -11.129FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-286.343 -1.386.047NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-286.343 -1.386.047DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.999.597 3.481.717DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.713.254 2.095.670Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.718.516 1.999.929Ticari Alacaklar597.940 505.142İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 597.940 505.142Diğer Alacaklar31.255 112.164İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 31.255 112.164Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 20.285 68.877Diğer Dönen Varlıklar9 6.805 8.536ARA TOPLAM2.374.801 2.694.648TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.374.801 2.694.648DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar6 21.098 27.847Kullanım Hakkı Varlıkları7 500.163 620.732Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 194 1.934TOPLAM DURAN VARLIKLAR521.455 650.513TOPLAM VARLIKLAR2.896.256 3.345.161KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar169.241 122.393İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar169.241 122.393Kiralama İşlemlerinden Borçlar169.241 122.393Ticari Borçlar5 65.299 34.477İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 65.299 34.477Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 11.628 16.367Diğer Borçlar9.832 31.345İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 5.699 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 4.133 31.345Kısa Vadeli Karşılıklar47.556 38.615Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 47.556 38.615Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 69.939 64.977ARA TOPLAM373.495 308.174TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER373.495 308.174UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar364.804 553.149İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar364.804 553.149Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 364.804 553.149Uzun Vadeli Karşılıklar26.561 27.268Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 26.561 27.268TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER391.365 580.417TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER764.860 888.591ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.131.396 2.456.570Ödenmiş Sermaye12 5.000.000 5.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)9.621 6.557Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9.621 6.557Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9.621 6.557Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-2.549.987 -1.768.246Net Dönem Karı veya Zararı-328.238 -781.741TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.131.396 2.456.570TOPLAM KAYNAKLAR2.896.256 3.345.161Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 1.927.425 1.385.470 643.075 610.941TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.927.425 1.385.470 643.075 610.941BRÜT KAR (ZARAR)1.927.425 1.385.470 643.075 610.941Genel Yönetim Giderleri14 -2.308.113 -2.149.376 -617.465 -658.486Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler55.091 17.395 0 11.263Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -2.641 -2.963 -290 -609ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-328.238 -749.474 25.320 -36.891FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-328.238 -749.474 25.320 -36.891SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-328.238 -749.474 25.320 -36.891SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-328.238 -749.474 25.320 -36.891DÖNEM KARI (ZARARI)-328.238 -749.474 25.320 -36.891Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-328.238 -749.474 25.320 -36.891Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar3.064 8.813 -1.905 -2.384Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.064 8.813 -1.905 -2.384Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.064 8.813 -1.905 -2.384TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-325.174 -740.661 23.415 -39.275Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-325.174 -740.661 23.415 -39.275http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884376BIST