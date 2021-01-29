***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 5.000.000 3.159 -36.654 -1.731.592 3.234.913 3.234.913Transferler-1.731.592 1.731.792 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)11 3.398 3.398 3.398Dönem Karı (Zararı)-781.741 -781.741 -781.741Dönem Sonu Bakiyeler13 5.000.000 6.657 -1.768.246 -781.741 2.456.570 2.456.570Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 5.000.000 6.557 -1.768.246 -781.741 2.456.570 2.456.570Transferler-781.741 781.741Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)11 781 781 781Dönem Karı (Zararı)-326.047 -326.047 -326.047Dönem Sonu Bakiyeler13 5.000.000 7.338 -2.549.987 -326.047 2.131.304 2.131.304Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-243.128 -1.465.036Dönem Karı (Zararı)-326.047 -781.741Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler75.125 eler35.546 40.502Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 35.546 40.502Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-80.758 -310.804Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler14 -202.577 -457.115Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler7, 15 121.819 146.311Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-54.814 -192İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler57.497 -634.357Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-109.092 -505.142İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-109.092 -505.142Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler75.958 -111.670Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.086 -6.531Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler40.238 -5.602İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)40.238 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-5.602Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-4.739 2.311Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.532 16.682İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5.532 16.682İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler48.514 -24.405Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)41.164 25.221Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)7.350 -49.626Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-193.425 -1.522.984Alınan Faiz200.777 458.613Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11 -31.563 -153.981Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7 -218.917 -246.684YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.480 -17.085Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -7.480 -17.085Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.480 -17.085FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-250.608 -1.482.121NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-250.608 -1.482.121DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.999.596 3.481.717DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.748.988 1.999.596Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.751.125 1.999.929Ticari Alacaklar3 614.234 505.142İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar614.234 505.142Diğer Alacaklar3 36.206 112.164İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar36.206 112.164Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 25.429 68.877Diğer Dönen Varlıklar9 7.450 8.536ARA TOPLAM2.434.444 2.694.648TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.434.444 2.694.648DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar6 18.848 27.847Kullanım Hakkı Varlıkları7 490.032 620.732Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 6.605 1.934TOPLAM DURAN VARLIKLAR515.485 650.513TOPLAM VARLIKLAR2.949.929 3.345.161KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3, 7 143.908 122.393İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar143.908 122.393Kiralama İşlemlerinden Borçlar143.908 122.393Ticari Borçlar5 74.715 34.477İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 74.715 34.477Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 11.628 16.367Diğer Borçlar5 36.876 31.345İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 7.641İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar29.235 31.345Kısa Vadeli Karşılıklar11 39.190 38.615Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar39.190 38.615Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 70.043 64.977ARA TOPLAM376.360 308.174TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER376.360 308.174UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3,7 412.370 553.149İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar412.370 553.149Kiralama İşlemlerinden Borçlar412.370 553.149Ticari Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar29.895 27.268Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 29.895 27.268TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER442.265 580.417TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER818.625 888.591ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.131.304 2.456.570Ödenmiş Sermaye13 5.000.000 5.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.338 6.557Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.338 6.557Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.338 6.557Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-2.549.987 -1.768.246Net Dönem Karı veya Zararı-326.047 -781.741TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.131.304 2.456.570TOPLAM KAYNAKLAR2.949.929 3.345.161Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 2.606.453 1.962.825TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.606.453 1.962.825BRÜT KAR (ZARAR)2.606.453 1.962.825Genel Yönetim Giderleri15 -2.984.610 -2.757.924Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 55.272 17.406Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -3.162 -4.048ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-326.047 -781.741FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-326.047 -781.741SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-326.047 -781.741SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-326.047 -781.741DÖNEM KARI (ZARARI)-326.047 -781.741Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-326.047 -781.741Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar11 781 3.398Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)781 3.398Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)781 3.398TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-325.266 -778.343Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-325.266 -778.343http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906206BIST