***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
27.04.2021 14:54
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 6.557 -1.768.246 -781.741 2.456.570 2.456.570
Transferler
-781.741 781.741 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.355 7.355 7.355
Dönem Karı (Zararı)
-120.260 -120.260 -120.260
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 13.912 -2.549.987 -120.260 2.343.665 2.343.665
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 7.338 -2.549.987 -326.047 2.131.304 2.131.304
Transferler
-326.047 326.047
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.430 12.430 12.430
Dönem Karı (Zararı)
-104.623 -104.623 -104.623
Sermaye Arttırımı
3.000.000 3.000.000 3.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 19.768 -2.876.034 -104.623 5.039.111 5.039.111
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-176.566 -189.885
Dönem Karı (Zararı)
-104.623 -120.260
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
46.818 37.812
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6, 7 43.322 41.304
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
34.649 73.437
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27.105 73.432
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7.544 5
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-31.153 -22.119
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -58.467 -52.472
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27.314 30.353
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -54.810
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-102.248 -60.919
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-174.986 -88.818
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-174.986 -88.818
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.970 79.305
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.634 3.206
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
107.258 -17.012
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
107.258 -17.012
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.220 -1.631
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.356 -30.930
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-48 -5.039
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.042 -4.182
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.994 -857
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-160.053 -143.367
Alınan Faiz
41.115 41.243
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -31.563
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-57.628 -56.198
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.000.000 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.000.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.823.434 -189.885
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.823.434 -189.885
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.748.988 1.999.597
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.572.422 1.809.712
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.584.365 1.751.125
Ticari Alacaklar
789.220 614.234
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 789.220 614.234
Diğer Alacaklar
43.176 36.206
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 43.176 36.206
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 28.471 25.429
Diğer Dönen Varlıklar
9 4.816 7.450
ARA TOPLAM
5.450.048 2.434.444
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.450.048 2.434.444
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
6 16.599 18.848
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 449.196 490.032
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 6.368 6.605
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 6.368 6.605
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
472.163 515.485
TOPLAM VARLIKLAR
5.922.211 2.949.929
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 156.650 143.908
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
156.650 143.908
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 156.650 143.908
Ticari Borçlar
5 181.973 74.715
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 181.973 74.715
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 13.848 11.628
Diğer Borçlar
5 4.520 36.876
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4.460 7.641
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
60 29.235
Kısa Vadeli Karşılıklar
50.763 39.190
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 50.763 39.190
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 73.033 70.043
ARA TOPLAM
480.787 376.360
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
480.787 376.360
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
369.315 412.370
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 369.315 412.370
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 369.315 412.370
Uzun Vadeli Karşılıklar
32.998 29.895
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 32.998 29.895
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
402.313 442.265
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
883.100 818.625
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.039.111 2.131.304
Ödenmiş Sermaye
12 8.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19.768 7.338
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.768 7.338
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.768 7.338
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.876.034 -2.549.987
Net Dönem Karı veya Zararı
-104.623 -326.047
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.039.111 2.131.304
TOPLAM KAYNAKLAR
5.922.211 2.949.929
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 867.404 646.432
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
867.404 646.432
BRÜT KAR (ZARAR)
867.404 646.432
Genel Yönetim Giderleri
14 -973.486 -819.622
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.819 55.016
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-360 -2.086
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-104.623 -120.260
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-104.623 -120.260
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-104.623 -120.260
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-104.623 -120.260
DÖNEM KARI (ZARARI)
-104.623 -120.260
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-104.623 -120.260
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
12.430 7.355
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.430 7.355
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.430 7.355
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-92.193 -112.905
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-92.193 -112.905
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931291
BIST