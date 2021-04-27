***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 6.557 -1.768.246 -781.741 2.456.570 2.456.570Transferler-781.741 781.741 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.355 7.355 7.355Dönem Karı (Zararı)-120.260 -120.260 -120.260Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 13.912 -2.549.987 -120.260 2.343.665 2.343.665Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 7.338 -2.549.987 -326.047 2.131.304 2.131.304Transferler-326.047 326.047Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)12.430 12.430 12.430Dönem Karı (Zararı)-104.623 -104.623 -104.623Sermaye Arttırımı3.000.000 3.000.000 3.000.000Dönem Sonu Bakiyeler8.000.000 19.768 -2.876.034 -104.623 5.039.111 5.039.111Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-176.566 -189.885Dönem Karı (Zararı)-104.623 -120.260Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler46.818 37.812Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6, 7 43.322 41.304Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler34.649 73.437Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27.105 73.432Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler7.544 5Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-31.153 -22.119Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler13 -58.467 -52.472Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27.314 30.353Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -54.810İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-102.248 -60.919Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-174.986 -88.818İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-174.986 -88.818Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.970 79.305Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)2.634 3.206Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler107.258 -17.012İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)107.258 -17.012Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)2.220 -1.631Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-32.356 -30.930İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-48 -5.039Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-3.042 -4.182Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.994 -857Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-160.053 -143.367Alınan Faiz41.115 41.243Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -31.563Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-57.628 -56.198YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.000.000 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.000.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.000.000Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.823.434 -189.885NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.823.434 -189.885DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.748.988 1.999.597DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.572.422 1.809.712Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.584.365 1.751.125Ticari Alacaklar789.220 614.234İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 789.220 614.234Diğer Alacaklar43.176 36.206İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 43.176 36.206Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 28.471 25.429Diğer Dönen Varlıklar9 4.816 7.450ARA TOPLAM5.450.048 2.434.444TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.450.048 2.434.444DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar6 16.599 18.848Kullanım Hakkı Varlıkları7 449.196 490.032Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 6.368 6.605Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 6.368 6.605TOPLAM DURAN VARLIKLAR472.163 515.485TOPLAM VARLIKLAR5.922.211 2.949.929KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 156.650 143.908İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar156.650 143.908Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 156.650 143.908Ticari Borçlar5 181.973 74.715İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 181.973 74.715Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 13.848 11.628Diğer Borçlar5 4.520 36.876İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4.460 7.641İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar60 29.235Kısa Vadeli Karşılıklar50.763 39.190Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 50.763 39.190Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 73.033 70.043ARA TOPLAM480.787 376.360TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER480.787 376.360UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar369.315 412.370İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 369.315 412.370Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 369.315 412.370Uzun Vadeli Karşılıklar32.998 29.895Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 32.998 29.895TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER402.313 442.265TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER883.100 818.625ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.039.111 2.131.304Ödenmiş Sermaye12 8.000.000 5.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19.768 7.338Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19.768 7.338Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19.768 7.338Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-2.876.034 -2.549.987Net Dönem Karı veya Zararı-104.623 -326.047TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.039.111 2.131.304TOPLAM KAYNAKLAR5.922.211 2.949.929Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 867.404 646.432TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)867.404 646.432BRÜT KAR (ZARAR)867.404 646.432Genel Yönetim Giderleri14 -973.486 -819.622Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.819 55.016Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-360 -2.086ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-104.623 -120.260FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-104.623 -120.260SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-104.623 -120.260SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-104.623 -120.260DÖNEM KARI (ZARARI)-104.623 -120.260Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-104.623 -120.260Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar12.430 7.355Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12.430 7.355Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.430 7.355TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-92.193 -112.905Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-92.193 -112.905http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931291BIST