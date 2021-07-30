***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 6.557 -1.768.246 -781.741 2.456.570 2.456.570Transferler-781.741 781.741 0 0Dönem Karı (Zararı)-353.558 -353.558 -353.558Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)4.969 4.969 4.969Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 11.526 -2.549.987 -353.558 2.107.981 2.107.981Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 7.338 -2.549.987 -326.047 2.131.304 2.131.304Transferler-326.047 326.047Dönem Karı (Zararı)57.130 57.130 57.130Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)14.593 14.593 14.593Sermaye Arttırımı3.000.000Sermaye Azaltımı3.000.000 3.000.000Dönem Sonu Bakiyeler8.000.000 21.931 -2.876.034 57.130 5.203.027 5.203.027Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-338.851 -334.143Dönem Karı (Zararı)57.130 -353.558Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-20.788 64.693Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6, 7 97.002 82.607Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler94.490 72.519Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler94.490 72.535Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-16Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-234.804 -35.623Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler12 -294.831 -95.016Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler60.027 59.393Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler22.524 -54.810İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-480.836 9.751Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-554.641 -90.232İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-554.641 -90.232Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-234.692 78.409Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-5.311 6.412Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler285.095 54.265İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)285.095 54.265Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12.001 -4.739Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-36.244 -24.109İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-36.244 -24.109İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler52.956 -10.255Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)0 -11.335Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)52.956 1.080Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-444.494 -279.114Alınan Faiz252.859 88.929Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-14.548 -31.563Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7 -132.668 -112.395YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-29.886 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -29.886FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.000.000 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.631.263 -334.143NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.631.263 -334.143DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.748.988 1.999.597DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.380.251 1.665.454Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.401.836 1.751.125Ticari Alacaklar1.168.876 614.234İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 1.168.876 614.234Diğer Alacaklar270.898 36.206İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 270.898 8 38.190 25.429Diğer Dönen Varlıklar8 0 7.450ARA TOPLAM5.879.800 2.434.444TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.879.800 2.434.444DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar6 14.349 18.848Kullanım Hakkı Varlıkları7 609.949 490.032Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 34.425 6.605TOPLAM DURAN VARLIKLAR658.723 515.485TOPLAM VARLIKLAR6.538.523 2.949.929KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar226.924 143.908İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar168.260 143.908Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 168.260 143.908İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar58.664 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar58.664 0Ticari Borçlar5 359.810 74.715İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 359.810 74.715Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 23.630 11.628Diğer Borçlar5 632 36.876İlişkili Taraflara Diğer Borçlar18 7.641İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar614 29.235Kısa Vadeli Karşılıklar10 95.742 39.190Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar95.742 39.190Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8 122.999 70.043ARA TOPLAM829.737 376.360TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER829.737 376.360UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar467.067 412.370İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 324.071 412.370Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 324.071 412.370İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar142.996 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar142.996 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 38.692 29.895TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER505.759 442.265TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.335.496 818.625ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.203.027 2.131.304Ödenmiş Sermaye11 8.000.000 5.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21.931 7.338Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21.931 7.338Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21.931 7.338Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-2.876.034 -2.549.987Net Dönem Karı veya Zararı57.130 -326.047TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.203.027 2.131.304TOPLAM KAYNAKLAR6.538.523 2.949.929Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 2.252.927 1.284.350 1.385.523 637.918TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.252.927 1.284.350 1.385.523 637.918BRÜT KAR (ZARAR)2.252.927 1.284.350 1.385.523 637.918Genel Yönetim Giderleri13 -2.195.483 -1.690.648 -1.221.997 -871.026Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler390 55.091 -1.429 75Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -704 -2.351 -344 -265ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)57.130 -353.558 161.753 -233.298FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)57.130 -353.558 161.753 -233.298SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)57.130 -353.558 161.753 -233.298SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)57.130 -353.558 161.753 -233.298DÖNEM KARI (ZARARI)57.130 -353.558 161.753 -233.298Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları57.130 -353.558 161.753 -233.298Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar10 14.593 4.969 2.163 -2.386Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14.593 4.969 2.163 -2.386Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.593 4.969 2.163 -2.386TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)71.723 -348.589 163.916 -235.684Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları71.723 -348.589 163.916 -235.684http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953316BIST