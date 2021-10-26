***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-161.178 -286.343Dönem Karı (Zararı)1.968.639 -328.238Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.968.639 -328.238Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-164.053 64.341Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6, 7 183.453 123.910Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler143.596 42.852Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler143.596 42.861Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 -9Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-406.040 -47.611Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler13 -522.414 -134.663Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler116.374 87.052Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-85.062 -54.810İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.231.542 47.967Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.750.857 -92.798İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.750.857 -92.798Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-187.454 80.909Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-82.181 -274Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler402.649 30.822İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)402.649 30.822Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)58.296 -4.739Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler111.005 -21.513İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler217.000 55.560Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)0 50.597Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)217.000 4.963Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-426.956 -215.930Alınan Faiz522.589 129.743Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11 -14.547 -31.563Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-242.264 -168.593YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-76.847 0Maddi T BENZERLERİ4 4.510.963 1.713.254Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 6.557 -1.768.246 -781.741 2.456.570 2.456.570Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-781.741 781.741 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.064 3.064 3.064Dönem Karı (Zararı)-328.238 -328.238 -328.238Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler8.000.000 92.565 -2.876.034 1.968.639 7.185.170 7.185.170Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.512.568 1.751.125Ticari Alacaklar3.365.091 614.234İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 3.365.091 614.234Diğer Alacaklar223.660 36.206İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 223.660 36.206Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 51.668 25.429Diğer Dönen Varlıklar9 63.392 7.450ARA TOPLAM8.216.379 2.434.444TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.216.379 2.434.444DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar6 51.775 18.848Kullanım Hakkı Varlıkları7 1.968.214 490.032Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 35.473 6.605TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.055.462 515.485TOPLAM VARLIKLAR10.271.841 2.949.929KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3, 7 495.600 143.908İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar385.690 143.908Kiralama İşlemlerinden Borçlar385.690 143.908İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar109.910 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar109.910 0Ticari Borçlar5 477.364 74.715İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 477.364 74.715Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 69.924 11.628Diğer Borçlar5 147.881 36.876İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 75.063 7.641İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 72.818 29.235Kısa Vadeli Karşılıklar11 66.885 39.190Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar66.885 39.190Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 287.042 70.043ARA TOPLAM1.544.696 376.360TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.544.696 376.360UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.495.954 412.370İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3, 7 1.417.798 412.370Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.417.798 412.370İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar78.156 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar78.156 0Uzun Vadeli Karşılıklar46.021 29.895Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 46.021 29.895TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.541.975 442.265TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.086.671 818.625ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.185.170 2.131.304Ödenmiş Sermaye13 8.000.000 5.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)92.565 7.338Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)92.565 7.338Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)92.565 7.338Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-2.876.034 -2.549.987Net Dönem Karı veya Zararı1.968.639 -326.047TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.185.170 2.131.304TOPLAM KAYNAKLAR10.271.841 2.949.929Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 5.872.794 1.927.425 3.619.867 643.075TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.872.794 1.927.425 3.619.867 643.075BRÜT KAR (ZARAR)5.872.794 1.927.425 3.619.867 643.075Genel Yönetim Giderleri14 -3.989.350 -2.308.113 -1.793.867 -617.465Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler86.162 55.091 85.772Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -967 1.968.639 -328.238 1.911.509 25.320SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.968.639 -328.238 1.911.509 25.320SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.968.639 -328.238 1.911.509 25.320DÖNEM KARI (ZARARI)1.968.639 -328.238 1.911.509 25.320Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.968.639 -328.238 1.911.509 25.320Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar11 85.227 3.064 70.634 -1.905Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)85.227 3.064 70.634 -1.905Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)85.227 3.064 70.634 -1.905TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.053.866 -325.174 1.982.143 23.415Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.053.866 -325.174 1.982.143 23.415http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972622BIST