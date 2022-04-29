***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
29.04.2022 20:33
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 7.338 -2.549.987 -326.047 2.131.304 2.131.304
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-326.047 326.047 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.430 0
Dönem Karı (Zararı)
-104.623 -104.623 -104.623
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
3.000.000 3.000.000 3.000.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 19.768 -2.876.034 -104.623 5.039.111 5.039.111
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8.000.000 102.283 -2.876.034 4.691.085 9.917.434 9.917.434
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
97.515 4.593.570 -4.691.085 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
35.355 2.282.591 2.318.046 2.318.046
Dönem Karı (Zararı)
2.282.591 2.282.591 2.282.591
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 137.738 97.515 1.717.535 2.282.591 12.235.379 12.235.379
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.525.932 -176.566
Dönem Karı (Zararı)
2.282.591 -104.623
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.282.591 -104.623
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
429.558 46.818
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,7 248.400 43.322
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
341.735 34.649
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
341.735 27.105
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7.544
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-160.577 -31.153
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -355.249 -58.467
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
194.672 27.314
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.189.025 -102.248
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.493.324 -174.986
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.493.324 -174.986
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-125.552 -6.970
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
46.857 2.634
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
127.553 107.258
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
127.553 107.258
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
32.036 2.220
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.471 -32.356
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
234.876 -48
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.042
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
234.876 2.994
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.523.124 -160.053
Alınan Faiz
300.518 41.115
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-297.710 -57.628
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-819.882 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-819.882 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-819.882 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 3.000.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
706.050 2.823.434
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
706.050 2.823.434
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.547.785 1.748.988
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.253.835 4.572.422
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.287.870 5.527.068
Ticari Alacaklar
7.857.146 6.363.822
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 7.857.146 6.363.822
Diğer Alacaklar
445.263 319.711
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 445.263 319.711
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 17.934 39.452
Diğer Dönen Varlıklar
24.169 49.508
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9 24.169 49.508
ARA TOPLAM
14.632.382 12.299.561
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.632.382 12.299.561
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
6 878.908 90.285
Mobilya ve Demirbaşlar
878.908 90.285
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 2.971.775 2.392.959
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 31.413 34.849
Bilgisayar Yazılımları
31.413 34.849
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 9.131 9.131
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.891.227 2.527.224
TOPLAM VARLIKLAR
18.523.609 14.826.785
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
696.745 507.448
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
532.142 296.299
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 532.142 296.299
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
164.603 211.149
Ticari Borçlar
801.649 674.096
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 801.649 674.096
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 114.181 82.145
Diğer Borçlar
313.154 324.625
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 30.497 42.066
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 282.657 282.559
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
808.575 681.060
Kısa Vadeli Karşılıklar
380.721 115.988
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 380.721 115.988
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
594.634 487.274
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 594.634 487.274
ARA TOPLAM
3.709.659 2.872.636
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.709.659 2.872.636
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.470.250 1.970.041
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.263.842 1.761.249
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 2.263.842 1.761.249
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
206.408 208.792
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
206.408 208.792
Uzun Vadeli Karşılıklar
108.321 66.674
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 108.321 66.674
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.578.571 2.036.715
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.288.230 4.909.351
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.235.379 9.917.434
Ödenmiş Sermaye
12 8.000.000 8.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
137.738 102.383
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
137.738 102.383
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
137.738 102.383
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
97.515 0
Yasal Yedekler
97.515 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.717.535 -2.876.034
Net Dönem Karı veya Zararı
2.282.591 4.691.085
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.235.379 9.917.434
TOPLAM KAYNAKLAR
18.523.609 14.826.785
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 8.270.756 867.404
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.270.756 867.404
BRÜT KAR (ZARAR)
8.270.756 867.404
Genel Yönetim Giderleri
14 -5.184.856 -973.486
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11.125 1.819
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-5.859 -360
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.091.166 -104.623
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.091.166 -104.623
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.091.166 -104.623
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-808.575 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-808.575 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.282.591 -104.623
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.282.591 -104.623
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.282.591 -104.623
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
35.355 12.430
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
35.355 12.430
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.355 12.430
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.317.946 -92.193
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.317.946 -92.193
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026015
BIST