***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 7.338 -2.549.987 -326.047 2.131.304 2.131.304Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-326.047 326.047 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)12.430 0Dönem Karı (Zararı)-104.623 -104.623 -104.623Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı3.000.000 3.000.000 3.000.000Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler8.000.000 19.768 -2.876.034 -104.623 5.039.111 5.039.111Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.000.000 102.283 -2.876.034 4.691.085 9.917.434 9.917.434Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler97.515 4.593.570 -4.691.085 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)35.355 2.282.591 2.318.046 2.318.046Dönem Karı (Zararı)2.282.591 2.282.591 2.282.591Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler8.000.000 137.738 97.515 1.717.535 2.282.591 12.235.379 12.235.379Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.525.932 -176.566Dönem Karı (Zararı)2.282.591 -104.623Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.282.591 -104.623Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler429.558 46.818Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6,7 248.400 43.322Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler341.735 34.649Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler341.735 27.105Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler7.544Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-160.577 -31.153Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler13 -355.249 -58.467Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler194.672 27.314Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerDuran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili DüzeltmelerKar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.189.025 -102.248Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.493.324 -174.986İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.493.324 -174.986Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-125.552 -6.970Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerPeşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)46.857 2.634Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler127.553 107.258İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)127.553 107.258Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)32.036 2.220Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.471 -32.356İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler234.876 -48Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-3.042Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)234.876 2.994Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.523.124 -160.053Alınan Faiz300.518 41.115Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan ÖdemelerDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-297.710 -57.628YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-819.882 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-819.882 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-819.882 0Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 3.000.000Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 3.000.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 3.000.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)706.050 2.823.434NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)706.050 2.823.434DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.547.785 1.748.988DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.253.835 4.572.422Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 6.287.870 5.527.068Ticari Alacaklar7.857.146 6.363.822İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 7.857.146 6.363.822Diğer Alacaklar445.263 319.711İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 445.263 319.711Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 17.934 39.452Diğer Dönen Varlıklar24.169 49.508İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar9 24.169 49.508ARA TOPLAM14.632.382 12.299.561TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR14.632.382 12.299.561DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar6 878.908 90.285Mobilya ve Demirbaşlar878.908 90.285Kullanım Hakkı Varlıkları7 2.971.775 2.392.959Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 31.413 34.849Bilgisayar Yazılımları31.413 34.849Ertelenmiş Vergi Varlığı12 9.131 9.131TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.891.227 2.527.224TOPLAM VARLIKLAR18.523.609 14.826.785KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar696.745 507.448İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar532.142 296.299Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 532.142 296.299İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar164.603 211.149Ticari Borçlar801.649 674.096İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 801.649 674.096Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 114.181 82.145Diğer Borçlar313.154 324.625İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 30.497 42.066İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 282.657 282.559Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü808.575 681.060Kısa Vadeli Karşılıklar380.721 115.988Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 380.721 115.988Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler594.634 487.274İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 594.634 487.274ARA TOPLAM3.709.659 2.872.636TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.709.659 2.872.636UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.470.250 1.970.041İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.263.842 1.761.249Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 2.263.842 1.761.249İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar206.408 208.792Kiralama İşlemlerinden Borçlar206.408 208.792Uzun Vadeli Karşılıklar108.321 66.674Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 108.321 66.674TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.578.571 2.036.715TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.288.230 4.909.351ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar12.235.379 9.917.434Ödenmiş Sermaye12 8.000.000 8.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)137.738 102.383Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)137.738 102.383Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)137.738 102.383Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler97.515 0Yasal Yedekler97.515 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.717.535 -2.876.034Net Dönem Karı veya Zararı2.282.591 4.691.085TOPLAM ÖZKAYNAKLAR12.235.379 9.917.434TOPLAM KAYNAKLAR18.523.609 14.826.785Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 8.270.756 867.404TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.270.756 867.404BRÜT KAR (ZARAR)8.270.756 867.404Genel Yönetim Giderleri14 -5.184.856 -973.486Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11.125 1.819Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-5.859 -360ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.091.166 -104.623FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.091.166 -104.623SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.091.166 -104.623Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-808.575 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri-808.575 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.282.591 -104.623DÖNEM KARI (ZARARI)2.282.591 -104.623Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları2.282.591 -104.623Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar35.355 12.430Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)35.355 12.430Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)35.355 12.430TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.317.946 -92.193Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları2.317.946 -92.193http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026015BIST