***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
29.07.2022 21:53
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12 5.000.000 7.338 -2.549.987 -326.047 2.131.304 2.131.304
Transferler
-326.047 326.047 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.593 14.593 14.593
Dönem Karı (Zararı)
57.130 57.130 57.130
Sermaye Arttırımı
3.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 21.931 -2.876.034 57.130 5.203.027 5.203.027
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8.000.000 102.283 0 -2.876.034 4.691.085 9.917.334 9.917.334
Transferler
97.515 4.593.500 -4.691.085 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
105.337
Dönem Karı (Zararı)
3.426.459 3.426.459 3.426.459
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 207.620 97.515 1.717.535 3.426.459 13.449.129 13.449.129
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.350.300 -338.851
Dönem Karı (Zararı)
3.426.459 57.130
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.095.717 -20.788
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6-7 621.070 97.002
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
488.086 94.490
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
512.373 94.490
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-24.287 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-216.844 -234.804
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -591.899 -294.831
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7 375.055 60.027
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.203.405 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 22.524
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.392.415 -480.836
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.167.100 -554.641
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.167.100 -554.641
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-62.579 -234.692
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
0 -5.311
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
300.720 285.095
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
300.720 285.095
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 12.001
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -36.244
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -36.244
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
987.174 52.956
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
987.174 52.956
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.914.591 -444.494
Alınan Faiz
595.527 252.859
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-14.548
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.498.304 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 -661.514 -132.668
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.779.700 -29.886
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -1.779.700 -29.886
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 3.000.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 3.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.570.600 2.631.263
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.570.600 2.631.263
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.547.785 1.748.988
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.118.385 4.380.251
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 12.118.327 5.527.068
Ticari Alacaklar
3.196.722 6.363.822
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 3.196.722 6.363.822
Diğer Alacaklar
3 466.634 319.711
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 0 39.452
Diğer Dönen Varlıklar
9 4.617 49.508
ARA TOPLAM
15.786.300 12.299.561
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.786.300 12.299.561
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
6 1.470.427 90.285
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 3.530.724 2.392.959
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 324.115 34.849
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 238.782 9.131
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.564.048 2.527.224
TOPLAM VARLIKLAR
21.350.348 14.826.785
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
939.223 507.448
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
771.284 296.299
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 771.284 296.299
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
167.939 211.149
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 167.939 211.149
Ticari Borçlar
974.816 674.096
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 974.816 674.096
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 153.463 82.145
Diğer Borçlar
280.698 324.625
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 127.238 42.066
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 153.460 282.559
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
650.891 681.060
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.172.744 115.988
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.172.744 115.988
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 697.057 487.274
ARA TOPLAM
4.868.892 2.872.636
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.868.892 2.872.636
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.900.353 1.970.041
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.623.216 1.761.249
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 2.623.216 1.761.249
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
277.137 208.792
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 277.137 208.792
Uzun Vadeli Karşılıklar
131.974 66.674
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 131.974 66.674
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.032.327 2.036.715
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.901.219 4.909.351
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.449.129 9.917.434
Ödenmiş Sermaye
12 8.000.000 8.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
207.620 102.383
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
207.620 102.383
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
207.620 102.383
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
97.515 0
Yasal Yedekler
97.515 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.717.535 -2.876.034
Net Dönem Karı veya Zararı
3.426.459 4.691.085
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.449.129 9.917.434
TOPLAM KAYNAKLAR
21.350.348 14.826.785
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 20.857.765 2.252.927 12.587.009 1.385.523
Satışların Maliyeti
-3.829.178 0 -3.829.178 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.028.587 2.252.927 8.757.831 1.385.523
BRÜT KAR (ZARAR)
17.028.587 2.252.927 8.757.831 1.385.523
Genel Yönetim Giderleri
14 -12.417.386 -2.195.483 -7.232.530 -1.221.997
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24.569 390 13.444 -1.429
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -5.906 -704 -47 -344
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.629.864 57.130 1.538.698 161.753
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.629.864 57.130 1.538.698 161.753
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.629.864 57.130 1.538.698 161.753
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.203.405 0 -394.830 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -1.203.405 0 -394.830 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.426.459 57.130 1.143.868 161.753
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.426.459 57.130 1.143.868 161.753
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.426.459 57.130 1.143.868 161.753
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
105.337 14.593 69.982 2.163
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 140.316 14.593 104.961 2.163
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-34.979 0 -34.979 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-34.979 0 -34.979 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
105.337 14.593 69.982 2.163
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.531.796 71.723 1.213.850 163.916
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.531.796 71.723 1.213.850 163.916
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050016
BIST