***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 5.000.000 7.338 -2.549.987 -326.047 2.131.304 2.131.304Transferler-326.047 326.047 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14.593 14.593 14.593Dönem Karı (Zararı)57.130 57.130 57.130Sermaye Arttırımı3.000.000Dönem Sonu Bakiyeler8.000.000 21.931 -2.876.034 57.130 5.203.027 5.203.027Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.000.000 102.283 0 -2.876.034 4.691.085 9.917.334 9.917.334Transferler97.515 4.593.500 -4.691.085 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)105.337Dönem Karı (Zararı)3.426.459 3.426.459 3.426.459Dönem Sonu Bakiyeler8.000.000 207.620 97.515 1.717.535 3.426.459 13.449.129 13.449.129Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.350.300 -338.851Dönem Karı (Zararı)3.426.459 57.130Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.095.717 -20.788Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6-7 621.070 97.002Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler488.086 94.490Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler512.373 94.490Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-24.287 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-216.844 -234.804Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler13 -591.899 -294.831Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler7 375.055 60.027Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.203.405 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 22.524İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.392.415 -480.836Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.167.100 -554.641İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3.167.100 -554.641Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-62.579 -234.692Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)0 -5.311Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler300.720 285.095İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)300.720 285.095Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)0 12.001Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 -36.244İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 -36.244İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler987.174 52.956Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)987.174 52.956Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları9.914.591 -444.494Alınan Faiz595.527 252.859Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-14.548Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.498.304 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7 -661.514 -132.668YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.779.700 -29.886Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -1.779.700 -29.886FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 3.000.000Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 3.000.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 0 3.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.570.600 2.631.263NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.570.600 2.631.263DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.547.785 1.748.988DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ12.118.385 4.380.251Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 12.118.327 5.527.068Ticari Alacaklar3.196.722 6.363.822İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 3.196.722 6.363.822Diğer Alacaklar3 466.634 319.711Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 0 39.452Diğer Dönen Varlıklar9 4.617 49.508ARA TOPLAM15.786.300 12.299.561TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR15.786.300 12.299.561DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar6 1.470.427 90.285Kullanım Hakkı Varlıkları7 3.530.724 2.392.959Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 324.115 34.849Ertelenmiş Vergi Varlığı16 238.782 9.131TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.564.048 2.527.224TOPLAM VARLIKLAR21.350.348 14.826.785KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar939.223 507.448İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar771.284 296.299Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 771.284 296.299İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar167.939 211.149Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 167.939 211.149Ticari Borçlar974.816 674.096İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 974.816 674.096Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 153.463 82.145Diğer Borçlar280.698 324.625İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 127.238 42.066İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 153.460 282.559Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü650.891 681.060Kısa Vadeli Karşılıklar1.172.744 115.988Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 1.172.744 115.988Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 697.057 487.274ARA TOPLAM4.868.892 2.872.636TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.868.892 2.872.636UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.900.353 1.970.041İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.623.216 1.761.249Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 2.623.216 1.761.249İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar277.137 208.792Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 277.137 208.792Uzun Vadeli Karşılıklar131.974 66.674Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 131.974 66.674TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.032.327 2.036.715TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.901.219 4.909.351ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar13.449.129 9.917.434Ödenmiş Sermaye12 8.000.000 8.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)207.620 102.383Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)207.620 102.383Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)207.620 102.383Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler97.515 0Yasal Yedekler97.515 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.717.535 -2.876.034Net Dönem Karı veya Zararı3.426.459 4.691.085TOPLAM ÖZKAYNAKLAR13.449.129 9.917.434TOPLAM KAYNAKLAR21.350.348 14.826.785Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 20.857.765 2.252.927 12.587.009 1.385.523Satışların Maliyeti-3.829.178 0 -3.829.178 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)17.028.587 2.252.927 8.757.831 1.385.523BRÜT KAR (ZARAR)17.028.587 2.252.927 8.757.831 1.385.523Genel Yönetim Giderleri14 -12.417.386 -2.195.483 -7.232.530 -1.221.997Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24.569 390 13.444 -1.429Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -5.906 -704 -47 -344ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.629.864 57.130 1.538.698 161.753FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.629.864 57.130 1.538.698 161.753SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.629.864 57.130 1.538.698 161.753Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.203.405 0 -394.830 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -1.203.405 0 -394.830 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.426.459 57.130 1.143.868 161.753DÖNEM KARI (ZARARI)3.426.459 57.130 1.143.868 161.753Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.426.459 57.130 1.143.868 161.753Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar105.337 14.593 69.982 2.163Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 140.316 14.593 104.961 2.163Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-34.979 0 -34.979 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-34.979 0 -34.979 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)105.337 14.593 69.982 2.163TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.531.796 71.723 1.213.850 163.916Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.531.796 71.723 1.213.850 163.916http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050016BIST