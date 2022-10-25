***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
25.10.2022 19:49
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 7.338 -2.549.987 -326.047 2.131.304 2.131.304
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-326.047 326.047 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
85.227 85.227 85.227
Dönem Karı (Zararı)
1.968.639 1.968.639 1.968.639
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
3.000.000 3.000.000 3.000.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 92.565 -2.876.034 1.968.639 7.185.170 7.185.170
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8.000.000 102.383 -2.876.034 4.691.085 9.917.434 9.917.434
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
97.515 4.593.570 -4.691.085 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
47.497 47.497 47.497
Dönem Karı (Zararı)
5.982.472 5.982.472 5.982.472
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 149.880 97.515 1.717.536 5.982.472 15.947.403 15.947.403
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.748.402 -161.178
Dönem Karı (Zararı)
5.982.472 1.968.639
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.199.379 -164.053
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,7 992.954 183.453
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
515.857 143.596
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
540.130 143.596
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-24.273 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-46.073 -406.040
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -592.283 -522.414
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7 546.210 116.374
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.736.845 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-204 -85.062
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.081.309 -2.231.542
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.011.789 -2.750.857
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.011.789 -2.750.857
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-714.101 -187.454
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-714.101 -187.454
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-82.181
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-674.096 402.649
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-674.096 402.649
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.027.543 58.296
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 111.005
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
111.005
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
430.174 217.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
430.174 217.000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.263.160 -426.956
Alınan Faiz
596.115 522.589
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-14.547
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.086.957 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 -1.023.916 -242.264
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.887.694 -76.847
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -1.887.694 -76.847
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12 0 3.000.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.860.708 2.761.975
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.860.708 2.761.975
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.547.785 1.748.988
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.408.493 4.510.963
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 14.408.421 5.527.068
Ticari Alacaklar
2.352.033 6.363.822
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 2.352.033 6.363.822
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
864.888 319.711
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 864.888 319.711
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 39.452
Diğer Dönen Varlıklar
9 257.885 49.508
ARA TOPLAM
17.883.227 12.299.561
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.883.227 12.299.561
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
6 1.444.489 90.285
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 3.273.557 2.392.959
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 343.330 34.849
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 447.186 9.131
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.508.562 2.527.224
TOPLAM VARLIKLAR
23.391.789 14.826.785
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 865.149 507.448
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
638.371 296.299
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 638.371 296.299
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
226.778 211.149
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
226.778 211.149
Ticari Borçlar
674.096
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 674.096
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 176.567 82.145
Diğer Borçlar
5 180.049 324.625
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
143.489 42.066
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
36.560 282.559
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 818.993 681.060
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.570.251 115.988
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.570.251 115.988
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 870.115 487.274
ARA TOPLAM
4.481.124 2.872.636
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.481.124 2.872.636
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 2.783.178 1.970.041
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.615.223 1.761.249
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 2.615.223 1.761.249
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
167.955 208.792
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
167.955 208.792
Uzun Vadeli Karşılıklar
180.084 66.674
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 180.084 66.674
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.963.262 2.036.715
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.444.386 4.909.351
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.947.403 9.917.434
Ödenmiş Sermaye
12 8.000.000 8.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
149.880 102.383
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
149.880 102.383
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
149.880 102.383
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
97.515
Yasal Yedekler
97.515
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.717.536 -2.876.034
Net Dönem Karı veya Zararı
5.982.472 4.691.085
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.947.403 9.917.434
TOPLAM KAYNAKLAR
23.391.789 14.826.785
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 37.600.563 5.872.794 16.742.798 3.619.867
Satışların Maliyeti
-11.223.834 -7.394.656
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.376.729 5.872.794 9.348.142 3.619.867
BRÜT KAR (ZARAR)
26.376.729 5.872.794 9.348.142 3.619.867
Genel Yönetim Giderleri
14 -18.733.731 -3.989.350 -6.316.345 -1.793.867
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 84.343 86.162 59.774 85.772
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -8.024 -967 -2.118 -263
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.719.317 1.968.639 3.089.453 1.911.509
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.719.317 1.968.639 3.089.453 1.911.509
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.719.317 1.968.639 3.089.453 1.911.509
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
16 -1.736.845 0 -533.440
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.224.888 0 -756.753
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
488.043 0 223.313
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.982.472 1.968.639 2.556.013 1.911.509
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.982.472 1.968.639 2.556.013 1.911.509
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
5.982.472 1.968.639 2.556.013 1.911.509
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
11 149.880 85.227 44.543 70.634
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
199.840 85.227 59.524 70.634
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-49.960 -14.981
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-49.960 -14.981
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
149.880 85.227 44.543 70.634
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.132.352 2.053.866 2.600.556 1.982.143
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
6.132.352 2.053.866 2.600.556 1.982.143
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074189
BIST