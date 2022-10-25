***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 7.338 -2.549.987 -326.047 2.131.304 2.131.304Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-326.047 326.047 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)85.227 85.227 85.227Dönem Karı (Zararı)1.968.639 1.968.639 1.968.639Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı3.000.000 3.000.000 3.000.000Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler8.000.000 92.565 -2.876.034 1.968.639 7.185.170 7.185.170Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.000.000 102.383 -2.876.034 4.691.085 9.917.434 9.917.434Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler97.515 4.593.570 -4.691.085 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)47.497 47.497 47.497Dönem Karı (Zararı)5.982.472 5.982.472 5.982.472Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler8.000.000 149.880 97.515 1.717.536 5.982.472 15.947.403 15.947.403Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.748.402 -161.178Dönem Karı (Zararı)5.982.472 1.968.639Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.199.379 -164.053Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6,7 992.954 183.453Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler515.857 143.596Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler540.130 143.596Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-24.273 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-46.073 -406.040Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler13 -592.283 -522.414Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler7 546.210 116.374Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.736.845 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-204 -85.062İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.081.309 -2.231.542Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.011.789 -2.750.857İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4.011.789 -2.750.857Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-714.101 -187.454İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-714.101 -187.454Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-82.181Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-674.096 402.649İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-674.096 402.649Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.027.543 58.296Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 111.005İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)111.005İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler430.174 217.000Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)430.174 217.000Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları13.263.160 -426.956Alınan Faiz596.115 522.589Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-14.547Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.086.957 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7 -1.023.916 -242.264YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.887.694 -76.847Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -1.887.694 -76.847FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12 0 3.000.000Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 3.000.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 3.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.860.708 2.761.975NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.860.708 2.761.975DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.547.785 1.748.988DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 14.408.493 4.510.963Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 14.408.421 5.527.068Ticari Alacaklar2.352.033 6.363.822İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 2.352.033 6.363.822Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar864.888 319.711İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 864.888 319.711Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 39.452Diğer Dönen Varlıklar9 257.885 49.508ARA TOPLAM17.883.227 12.299.561TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR17.883.227 12.299.561DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar6 1.444.489 90.285Kullanım Hakkı Varlıkları7 3.273.557 2.392.959Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 343.330 34.849Ertelenmiş Vergi Varlığı16 447.186 9.131TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.508.562 2.527.224TOPLAM VARLIKLAR23.391.789 14.826.785KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 865.149 507.448İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar638.371 296.299Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 638.371 296.299İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar226.778 211.149Kiralama İşlemlerinden Borçlar226.778 211.149Ticari Borçlar674.096İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 674.096Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 176.567 82.145Diğer Borçlar5 180.049 324.625İlişkili Taraflara Diğer Borçlar143.489 42.066İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar36.560 282.559Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16 818.993 681.060Kısa Vadeli Karşılıklar1.570.251 115.988Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 1.570.251 115.988Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 870.115 487.274ARA TOPLAM4.481.124 2.872.636TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.481.124 2.872.636UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 2.783.178 1.970.041İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.615.223 1.761.249Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 2.615.223 1.761.249İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar167.955 208.792Kiralama İşlemlerinden Borçlar167.955 208.792Uzun Vadeli Karşılıklar180.084 66.674Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 180.084 66.674TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.963.262 2.036.715TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.444.386 4.909.351ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar15.947.403 9.917.434Ödenmiş Sermaye12 8.000.000 8.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)149.880 102.383Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)149.880 102.383Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)149.880 102.383Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler97.515Yasal Yedekler97.515Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.717.536 -2.876.034Net Dönem Karı veya Zararı5.982.472 4.691.085TOPLAM ÖZKAYNAKLAR15.947.403 9.917.434TOPLAM KAYNAKLAR23.391.789 14.826.785Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 37.600.563 5.872.794 16.742.798 3.619.867Satışların Maliyeti-11.223.834 -7.394.656TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)26.376.729 5.872.794 9.348.142 3.619.867BRÜT KAR (ZARAR)26.376.729 5.872.794 9.348.142 3.619.867Genel Yönetim Giderleri14 -18.733.731 -3.989.350 -6.316.345 -1.793.867Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 84.343 86.162 59.774 85.772Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -8.024 -967 -2.118 -263ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.719.317 1.968.639 3.089.453 1.911.509FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.719.317 1.968.639 3.089.453 1.911.509SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.719.317 1.968.639 3.089.453 1.911.509Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri16 -1.736.845 0 -533.440Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.224.888 0 -756.753Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri488.043 0 223.313SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.982.472 1.968.639 2.556.013 1.911.509DÖNEM KARI (ZARARI)5.982.472 1.968.639 2.556.013 1.911.509Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları5.982.472 1.968.639 2.556.013 1.911.509Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar11 149.880 85.227 44.543 70.634Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)199.840 85.227 59.524 70.634Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-49.960 -14.981Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-49.960 -14.981Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)149.880 85.227 44.543 70.634TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.132.352 2.053.866 2.600.556 1.982.143Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları6.132.352 2.053.866 2.600.556 1.982.143http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074189BIST